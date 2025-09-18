Decenas de activistas reclaman en València un "embargo integral" al comercio de armas con Israel

Decenas de activistas se han concentrado este jueves por la tarde en el edificio del Puerto de València para reclamar al Gobierno de España un "embargo integral" al comercio de armas con Israel y la inmovilización y registro de un barco que, según denuncian, traslada piezas de aviones de combate a este país.

Convocados por la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina) y su campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel', los manifestantes han centrado sus protestas en un navío con destino a Haifa que según aseguran hará escala en los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras los días 18, 20 y 26 de septiembre, respectivamente.

Los asistentes han exhibido esta tarde varias pancartas contra el "genocidio" en Palestina y han coreado lemas como "Estado sionista, estado terrorista" o "son hospitales, no bases militares".

Decenas de activistas reclaman en València un embargo al comercio de armas con Israel / Fernando Bustamante

El barco ha llegado a las 11 horas, pertenece a la naviera Maersk, se llama Nysted Maersk. Pasará menos de un día (22 horas) en el Puerto de València y lleva a bordo componentes de aviones de combate F-35 que son los que utiliza el ejército de Israel en los bombardeos de la Franja de Gaza. La previsión es que el material de guerra se entregue a la empresa 'Israel Aeropace Industries Ltd' tras ser descargada en el puerto israelí de Haifa el 4 de octubre. Antes de ese momento estará hoy en València y los próximos días 20 y 26 de septiembre en los puertos de Barcelona y Algeciras, y Rescop (Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina). Todo esos datos figuran en la querella presentada el miércoles en la Audiencia Nacional solicitando la retención y registro del barco. "Sin la aprobación inmediata de un embargo integral de armas a Israel, los barcos implicados en el negocio del genocidio continuarán utilizando nuestros puertos", denuncian. Además, han convocado una protesta para esta tarde, alas 19 horas, ante el edificio del Reloj, en el Puerto de València.

Cartel de la protesta de esta tarde. / Levante-EMV

En la querella también se detalla la participación del Nysted Maersk en al menos otros dos transbordos de material militar con destino a Israel. "Estos tráficos se llevaron a cabo en el Puerto de Algeciras durante los días 14 de septiembre y 12 de octubre de 2024. El Nysted Maersk es además uno de los 36 barcos incluido en la lista de bloqueo de la campaña global 'Ningún Puerto para el Genocidio', por su sistemática complicidad en la logística del genocidio. La querella se dirige contra el capitán del barco y las empresas Maersk Logistics and Services Spain, S.L. y Maersk Spain, S.L., por su presunta participación en un delito de contrabando de material de defensa al haber infringido el régimen de autorizaciones administrativas previsto en la Ley 53/2007 de 28 de diciembre", explican desde la organización Rescop.

La documentación que acompaña a la querella "acredita la implicación de la naviera Maersk en una cadena logística de suministro militar que alimenta el genocidio a Palestina, con la complicidad de infraestructuras civiles y comerciales. Esto constituye una violación flagrante de las obligaciones internacionales de no asistencia a crímenes internacionales, reconocidas por el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma".

"El tráfico de armas a Israel por España es la norma, no la excepción"

Para el investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria Alejandro Pozo, (del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs), el tráfico por España de envíos de armas a Israel "es la norma y no la excepción". "Permitir estas operaciones logísticas es permitir que el genocidio continúo. Maersk y otras navieras están utilizando rutas comerciales y civiles para entregar a Israel maquinaria militar, sin la cual sería imposible sostener una ocupación ilegal, un sistema de apartheid y una ofensiva genocida", explica. Y añade: "Esta situación evidencia que hasta la fecha, el Gobierno no ha adoptado medidas efectivas para aplicar de manera inmediata un embargo integral de armas a Israel, al haber pospuesto esta decisión al menos una semana más". "El próximo martes se cumplirán 97 Consejos de Ministros desde octubre de 2023 sin la aprobación de esta medida. Insistimos que un genocidio no se detiene con palabras y promesas, sino con hechos. Palestina no puede esperar más", remarca

Organización civil y laboral

Desde la campaña "Fi al comerç d'armes amb Israel" le exigen al Gobierno que cumpla "con su obligación legal de impedir el tráfico de armas hacia Israel, y que imponga inmediatamente un embargo integral de armas vía Real decreto ley". Pero, además, le solicitan a la sociedad civil "que se organice para denunciar y visibilizar el papel de los puertos en esta cadena de complicidad". Por ello, instan a que acudan a la concentración de esta tarde en el Puerto de València "y a las que sucederán". También le piden a los sindicatos y trabajadores portuarios "que no presten sus manos ni sus herramientas al sostenimiento de crímenes contra la humanidad. Exigimos que se nieguen a operar barcos como el Nysted Maersk, involucrados en el transporte de armamento para el genocidio".