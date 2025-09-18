Gan Pampols pierde a una de sus directoras generales

Francisco Gan Pampols tiene la cuenta atrás de su paso por el Consell activada desde que el pasado viernes el 'president' Carlos Mazón anunciara que dejará su cargo el próximo 4 de noviembre, sin embargo, con 47 días todavía hasta su salida oficial, ya comienza a haber movimientos en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social que dirige con la salida de una de las cuatro altos cargos que la componen.

El pleno del Consell ha aprobado este miércoles el cese de la hasta ahora directora general de Coordinación, Control y Seguimiento, Ana Tortosa, después de nueve meses en la Administración autonómica Tal y como consta en una edición bis del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este jueves, donde se le "agradecen los servicios prestados" su cese ha sido "a petición propia".

Fuentes de la conselleria que dirige Gan Pampols explicitan que Tortosa regresará al puesto de trabajo que tenía antes de entrar en el organigrama del Gobierno autonómico dentro de la SGISE, la empresa pública de la Generalitat que gestiona a los bomberos forestales donde ejercía como técnica de formación.

Plan ante emergencias

Según fuentes de la Vicepresidencia Segunda, la dimitida tenía entre sus responsabilidades la elaboración del Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante catástrofes naturales, aprobado y presentado la semana pasada en el pleno del Consell por lo que se considera que su labor dentro del Ejecutivo autonómico estaba finalizada.

Sus competencias las asumirá el otro director general que queda dentro de la conselleria, Rafael González Mateos, director general del Plan de Recuperación y Reconstrucción. Junto a él, y a la espera del futuro de este departamento una vez se oficialice la marcha de Gan Pampols, quedan el secretario autonómico Venancio Aguado y el subsecretario Carlos Llopis.