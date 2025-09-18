La gripe y la covid crecen un 25 % en una semana entre los menores coincidiendo con 'la vuelta al cole'

El efecto de la 'vuelta al cole' se empieza a notar en la incidencia de virus respiratorios en la autonomía valenciana, especialmente entre los más pequeños. En solo una semana, el número de positivos ha crecido un 25 % entre los menores de cuatro años, los primeros en incorporarse a los centros educativos; ellos suelen acudir a partir del 1 de septiembre. Así lo registra la última actualización del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Comunitat Valenciana, con los datos correspondientes a la semana del 8 al 14 de septiembre: la incidencia entre los más pequeños pasa de 1.059,3 casos por cada 100.000 personas -el dato de la semana anterior- a los 1.331,1 actuales.

Es verdad que la transmisión se mantiene estable en el resto de franjas de edad; pero no es menos cierto que los niños y niñas son los primeros en contagiarse y funcionan como vectores de transmisión entre el resto de franjas de edad. Los expertos siempre explican que son los portadores que transmiten los virus respiratorios en los hogares y a sus abuelos, el grupo más vulnerable porque son los que tienen más riesgo a sufrir complicaciones.

Evolución de la curva de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana a 17 de septiembre. / GVA

Lo esperable es que la próxima semana sea la franja de entre 5 y 14 años los que sufran un pico y el primer incremento de la temporada de gripe porque se verán los efectos del regreso a las aulas del alumnado de Primaria y Secundaria.

Sin doblegar la covid

Una de las características del inicio de la temporada de virus respiratorios -la incidencia incluye la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la covid- es la elevada transmisión de esta última, del coronavirus, con respecto al año anterior. Desde finales de julio, la incidencia de la enfermedad, causante de la pandemia del año 2020, se mantiene en torno a los 100 casos por cada 100.000 habitantes; por encima de los valores registrados en todo el año y durante el pasado invierno.

La curva está estabilizada desde hace semanas y, aunque aún no preocupa en salud pública porque los niveles son de riesgo "bajo", el regreso a las aulas podría hacer que la covid se dispare. Como explicaba la médica de Atención Primaria y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, la enfermedad no preocupa entre los niños, "para quienes ser normalmente leve", pero el riesgo está en su papel como transmisores.

Aun dos semanas para el inicio de la vacunación

Los datos empiezan a repuntar cuando aún restan dos semanas para el inicio de la vacunación entre los grupos más vulnerables -entre ellos, los niños-, prevista para el próximo 1 de octubre. Igual que el año pasado, los menores de segundo ciclo de Infantil podrán ser vacunados en los colegios, siempre que lo deseen sus progenitores. El curso anterior la medida tuvo una "gran aceptación", según la Conselleria de Sanidad, con un total de 38.417 escolares adheridos.

Germán Caballero

Además de ellos, el próximo 1 de octubre, Sanidad comenzará a inmunizar a las personas mayores en residencias, a quienes se vacunará por primera vez frente al VRS, a las personas con discapacidad y a los lactantes menores de seis meses, a quienes también se vacunará del VRS, enfermedad causante de la bronquiolitis, que ha demostrado su eficacia al reducir en un 80 % el número de ingresos hospitalarios. Para el resto de personas, se comenzará a inocular la vacuna a partir del 15 de octubre.