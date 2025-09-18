Vaivén
Invitaciones en seguridad en presas para los senadores
Por si las explicaciones de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil, no fueran suficientes, los senadores que quieran podrán seguir profundizando en unos días. El representante de los ingenieros hizo un repaso sobre la importancia de las obras hidráulicas en la comisión de investigación de la dana en el Senado, pero como siempre hay quien quiere más, no desaprovechó la oportunidad para promocionar las actividades de su entidad.
Así, en el transcurso de su explicación, invitó a sus señorías presentes en la comisión a acudir a las jornadas de seguridad de presas que celebrará el Instituto de Ingeniería próximamente. La invitación no fue solo verbal ni una forma de hablar, sino que se acabó materializando en algo físico, tal y como informó el presidente de la comisión, Gerardo Camps, quien aseguró que le había entregado las invitaciones para quien quisiera acudir. Quizás no salgan con un consenso sobre la dana, pero nadie duda que saldrán con más conocimientos sobre ingeniería.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
- La Guardia Civil investiga la muerte de una niña en Calp tras caer desde un quinto piso de madrugada
- Un accidente colapsa la A-7 hacia Barcelona
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- Sanidad retiene a 274 MIR para cubrir las especialidades con más vacantes
- El conseller de Emergencias admite que hay un 'recurso periodístico' del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado
- Una profesora a la que Educación deniega su permiso: 'No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos