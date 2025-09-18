Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Invitaciones en seguridad en presas para los senadores

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, comparece ante la comisión de investigación de la dana en el Senado.

Redacción Levante-EMV

València

Por si las explicaciones de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Ingeniería Civil, no fueran suficientes, los senadores que quieran podrán seguir profundizando en unos días. El representante de los ingenieros hizo un repaso sobre la importancia de las obras hidráulicas en la comisión de investigación de la dana en el Senado, pero como siempre hay quien quiere más, no desaprovechó la oportunidad para promocionar las actividades de su entidad.

Así, en el transcurso de su explicación, invitó a sus señorías presentes en la comisión a acudir a las jornadas de seguridad de presas que celebrará el Instituto de Ingeniería próximamente. La invitación no fue solo verbal ni una forma de hablar, sino que se acabó materializando en algo físico, tal y como informó el presidente de la comisión, Gerardo Camps, quien aseguró que le había entregado las invitaciones para quien quisiera acudir. Quizás no salgan con un consenso sobre la dana, pero nadie duda que saldrán con más conocimientos sobre ingeniería.

