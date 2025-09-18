El Juzgado archiva la demanda por acoso laboral contra la alcaldesa de la Vall d'Uixó

El procedimiento judicial abierto contra la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSPV), por un presunto caso de acoso laboral ha quedado archivado este jueves tras alcanzarse un acuerdo entre las partes en el Juzgado de lo Social nº 4 de Castelló de la Plana.

La directora de les Coves de Sant Josep, Alba Fas, ha retirado las acusaciones y las dos demandas que mantenía contra la regidora y contra la empresa pública Emsevall, renunciando asimismo a los más de 160.000 euros que reclamaba en concepto de indemnización.

Durante la vista, la trabajadora manifestó que no se había producido vulneración de derechos fundamentales ni, por tanto, situación de acoso. Finalmente, Fas y la empresa pública pactaron la extinción de la relación laboral al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, con efectos inmediatos. La indemnización acordada asciende a 41.500 euros.

El juzgado ha aprobado la avenencia alcanzada y ha decretado el archivo de las actuaciones, cerrando así un caso que había generado expectación en la localidad y en el ámbito político.