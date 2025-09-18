Levante-EMV constituye su Comité Editorial

Levante-EMV ha constituido su primer Comité Editorial, una iniciativa que marca el compromiso del diario con la sociedad civil valenciana, la transparencia informativa y la diversidad de voces. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, asistió a la primera reunión para dar la bienvenida a los integrantes del Comité Editorial y resaltar los valores fundamentales de los medios de Prensa Ibérica. Javier Moll recordó que Levante-EMV es un ejemplo de independencia, pluralidad y proximidad, y que la creación del Comité Editorial es un cauce de reflexión colectiva que enriquece aún más al periódico.

El Comité Editorial, presidido por Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, está integrado por Esther Pastor, José Remohí, Marina Sender, Joan Romero, Juan Lagardera y Paco Lloret, junto con Vicent Todolí y María Jesús Vicent, que no pudieron asistir por motivos profesionales. Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, y Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales medios de Prensa Ibérica, también forman parte.

Los miembros del Comité Editorial expresaron su voluntad de aportar una mirada plural, así como anticiparse a los debates sociales que marcan la agenda pública valenciana. La formación del Comité Editorial de Levante-EMV coincide con un momento en que los medios de comunicación se enfrentan a grandes desafíos como la digitalización y la desinformación, y en ese contexto, pretende afianzar la credibilidad del periódico y su proximidad con el lector