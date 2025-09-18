El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó

El currículum de la presidenta de las Corts y dirigente de Vox, Llanos Massó, ha desaparecido misteriosamente de su ficha de diputada que puede consultarse en la web oficial del parlamento valenciano. Fuentes del entorno de la líder voxista aseguran que no han tenido nada que ver con el borrado, que se habría producido después del estallido de algunos escándalos de políticos con formaciones académicas infladas, y admiten el "misterio" de su eliminación.

Ficha de diputada de Massó en la web de las Corts, sin información disponible sobre su formación académica. / Levante-EMV

Se da la circunstancia de que en este apartado de la web de las Corts, Massó aseguraba ser, además de "ama de casa y madre", diplomada en Ciencias Religiosas y en Audioprótesis. También hacía constar "estudios en Ciencias Físicas sin acabar". Según ha podido averigurar Levante-EMV, esta información estuvo disponible al menos hasta el 2 de agosto, un día después de la dimisión del socialista José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana por presuntamente haber falseado su título universitario.

Sin embargo, en la biografía incluida en la sección específica de la Presidencia de las Corts en esa misma web oficial, Massó rebaja esa diplomatura en Ciencias Religiosas a únicamente "estudios en" dicha materia. Ambas formaciones, contradictorias entre sí, han coexistido durante un tiempo. En la web oficial de Vox, en cambio, se mantiene que es diplomada.

Currículum de Llanos Massó disponible en la web de Vox. / Levante-EMV

A consultas de este diario, fuentes del entorno de Massó aseguran que "no hay ningún cambio" en el currículum de la presidenta de las Corts, la segunda autoridad de la C. Valenciana y la mejor pagada del hemiciclo, con un salario superior a los 100.000 euros anuales.

Señalan las citadas voces que el currículum que figura en esa biografía es el correcto, admitiendo implícitamente por tanto que la información previa que se mostraba en su ficha de diputada era errónea. "Lo que pasa es que es un título no universitario", añaden.

Biografía de Massó en la web de Presidencia de las Corts. / Levante-EMV

El diploma del que hacía gala Massó lo otorga la diócesis de Segorbe-Castellón, que en su propia web explica que está enfocado a "todos aquellos que, de una manera científica, quieren profundizar en su conocimiento de la fe cristiana en distintos ámbitos: antropológico, bíblico, dogmático y moral. También en distintas especialidades pastorales como son la Doctrina Social de la Iglesia y catequesis".

La totalidad del plan de estudios tiene una duración de tres años a razón de ocho horas lectivas semanales, según concreta la web de la diócesis, y se entrega un "diploma diocesano" a la finalización del mismo. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de cursar la formación como "alumno oyente", lo que exime de examinarse pero no conlleva el diploma.