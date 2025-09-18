El PP calienta la declaración de Polo y le insta a "decir la verdad tras el silencio al que le ha sometido Moncloa”

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Nando Pastor, ha señalado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que declara como testigo este viernes en la causa de la dana, "es un cabeza de turco del PSOE que tiene la oportunidad de decir la verdad tras el silencio al que le ha sometido Moncloa durante casi once meses”.

Pastor ha vaticinado que "caerá". "Pedro Sánchez y Pilar Bernabé le van a dejar caer como hicieron con el comisionado de la dana. Por eso le animamos a que, antes de que le hagan dimitir, diga la verdad ante la jueza como está obligado a hacer”.

Sobre su declaración, el popular ha señalado que es "el día de conocer la verdad, el día para que sepamos exactamente qué pasó; de saber cómo gestionó el Gobierno de España y cómo ocurrieron las cosas en el barranco del Poyo. Creo que después de casi once meses, los valencianos merecemos conocer la verdad y saber qué sucedió”.

El portavoz popular ha indicado que Polo "como presidente de la CHJ se enfrenta, entre otras cosas, a seguir protegiendo a sus superiores o contar la verdad; avalar o contradecir la declaración de Pilar Bernabé acerca de que lo único de lo que no se habló en el Cecopi fue del barranco del Poyo. Se enfrenta a mantener o contravenir a Bernabé cuando decía que en el Gobierno de España todos estaban en sus puestos, o a reconocer ante la jueza que los guardias fluviales se marcharon a casa a las cinco de la tarde, en el momento más crítico. En definitiva, se enfrenta a seguir a los pies de los caballos, protegiendo a sus superiores, o a decir la verdad”.

Fernando Pastor ha afirmado que “nunca a ningún cargo político ni cargo público con competencias en una catástrofe como la ocurrida el 29 de octubre se le había escondido y ocultado tanto como el PSOE ha hecho con Miguel Polo. Por eso le invitamos a que mañana por fin salga de su silencio y el mutismo al que le han sometido sus superiores. Tiene la oportunidad de salir del secuestro y contar la verdad porque llevan diez meses negando datos, ocultado información y lanzado bulos para esquivar responsabilidades”.