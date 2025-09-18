PP y Vox anteponen citar a más técnicos en las Corts a las comparecencias de las víctimas de la dana

A la comisión de investigación de la dana en las Corts le ha costado retomar su actividad casi lo mismo que al personaje de Julio Verne, Phileas Fogg, en dar la vuelta al mundo en pleno siglo XIX. El movimiento volverá a este organismo parlamentario el próximo 30 de septiembre, casi 80 días (79 en concreto) desde que el pasado 1 de julio se celebrara la primera sesión con comparecientes. En esta ocasión será, de nuevo, con técnicos expertos en obras hidráulicas, otros 6 tras la media docena que declararon aquel día y postergando de nuevo la declaración de las víctimas.

Así lo han acordado este jueves los integrantes de la mesa de la comisión. PP y Vox, con mayoría en este órgano, han aprobado la convocatoria de la próxima sesión para dentro de semana y media, siete días después del Debate de Política General y 22 días después de que se iniciara el periodo de sesiones (8 de septiembre), y en el que comparecerán seis técnicos: los ingenieros Luis Fernando del Rivero, Francisco Álvarez Molinera, Félix Ramón Francés, Adriana Susana Giret y Francisco Luis Blonch y el arquitecto (y también presidente del Consell Valencià de Cultura) José María Lozano.

La citación de estos seis expertos continúa la línea con la que comenzó el trabajo de esta comisión en julio, cuando también comparecieron perfiles similares relacionados con la ingeniería y las obras hidráulicas. Calca también el plan desarrollado en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y donde desde marzo se han sucedido las declaraciones de carácter más técnico por encima de representantes políticos o de las víctimas de la dana.

Sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts. / José Cuéllar/Corts

La idea de PSPV y Compromís era que las asociaciones de afectados, que al principio no se incorporaron al plan de trabajo, fueran las que inauguraran las intervenciones en las Corts, sin embargo, PP y Vox han optado por "poner primero en contexto lo que ocurrió ese día" a través de catedráticos, profesores universitarios o profesionales del sector. "Vemos una intención clara de dilatar su comparecencia", ha lamentado la diputada socialista, Alicia Andújar. "Es indigno, tienen intención de que no se escuche a las víctimas", ha criticado la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro.

Cuándo comparecerán las víctimas en las Corts continúa siendo un misterio. De momento, según ha explicado el vicepresidente de la comisión, el diputado 'popular' Vicente Betoret, se va a enviar un acuse de recibo a aquellas entidades que solicitaron comparecer y se les pedirá que aclaren quién quiere que sea la persona que intervenga en la cámara. Las organizaciones habían pedido que pudieran ser más de una persona la que contara su relato, pero finalmente ha quedado circunscrito a una única.

Sin calendario completo

Asimsimo, la primera reunión del curso de la mesa de la comisión se ha salido solo con la fijación de una sesión y no con un calendario completo. Es decir, después del día 30 de septiembre, podría repetirse de nuevo la historia vista en la última semana y media, con la izquierda reclamando la convocatoria de la comisión y PP y Vox apurando los plazos. El primer aniversario de la dana está cerca y parece complicado que hasta el 29-O avances significativos.

De hecho, uno de los problemas con los que se está encontrando la comisión para empezar es la falta de alguna de la documentación requerida por parte del plan de trabajo. Según ha denunciado el PSPV, la Generalitat no ha enviado nada, mientras que el PP ha señalado un genérico "falta documentación" por parte de la Administración autonómica y de los organismos del Estado, como Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para ello, se va a elaborar un informe con lo que ha llegado y lo que no.