Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7

Las carreteras valencianas comienzan a sufrir retenciones y atascos a primera hora de la mañana de hoy. Un accidente sobre las 5:00 horas de la madrugada ha obligado a cortar la N-332,a la altura del Grau de Gandia muy cerca del parque de bomberos de dicha localidad de la Safor. Este punto de la vía también coincide con la N-337 que también está cerrada al tráfico. En la N-332 han abierto varios desvíos para facilitar la circulación: hacia Alicante por la vía de servicio y sentido Valencia por la AP-7. Aunque se han facilitado carriles y desvíos hay retenciones considerables en ambos sentidos.

El siniestro se ha producido cuando una grúa pluma ha chocado contra un puente y esto ha provocado un accidente. En dicho siniestro se han visto implicados varios vehículos y una moto.

Una grúa pluma ha chocado contra una un puente en el Grao de Gandia. / Levante-EMV

Valencia amanece con varios puntos congestionados por el denso tráfico que intenta acceder a la capital. A primera hora de la mañana, el punto más complicado es la V-30 sentido A-7 en Paterna. También en la V-30 en la zona de acceso a Mislata y el acceso a la Pista de Ademuz desde l'Eliana.

La Ronda Nord de València también sufre atascos en sentido a la V-30 a esta hora de la mañana.

Por lo tanto, la circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas al 'Cap i Casal'.