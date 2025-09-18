Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7

Numerosas carreteras que dan acceso a la ciudad registran atascos desde primera hora de esta mañana

Un accidente en la N-332 obliga a cortar la vía y desviar el tráfico en sentido Valencia y Alicante

Atascos en la V-30.

Atascos en la V-30. / DGT

Miguel Marzal

Las carreteras valencianas comienzan a sufrir retenciones y atascos a primera hora de la mañana de hoy. Un accidente sobre las 5:00 horas de la madrugada ha obligado a cortar la N-332,a la altura del Grau de Gandia muy cerca del parque de bomberos de dicha localidad de la Safor. Este punto de la vía también coincide con la N-337 que también está cerrada al tráfico. En la N-332 han abierto varios desvíos para facilitar la circulación: hacia Alicante por la vía de servicio y sentido Valencia por la AP-7. Aunque se han facilitado carriles y desvíos hay retenciones considerables en ambos sentidos.

El siniestro se ha producido cuando una grúa pluma ha chocado contra un puente y esto ha provocado un accidente. En dicho siniestro se han visto implicados varios vehículos y una moto.

Una grúa pluma ha chocado contra una un puente en el Grao de Gandia.

Una grúa pluma ha chocado contra una un puente en el Grao de Gandia. / Levante-EMV

Valencia amanece con varios puntos congestionados por el denso tráfico que intenta acceder a la capital. A primera hora de la mañana, el punto más complicado es la V-30 sentido A-7 en Paterna. También en la V-30 en la zona de acceso a Mislata y el acceso a la Pista de Ademuz desde l'Eliana.

La Ronda Nord de València también sufre atascos en sentido a la V-30 a esta hora de la mañana.

Por lo tanto, la circulación es complicada especialmente en la Pista de Silla, V-30, A-3, A7, donde numerosas retenciones se suceden en las principales entradas y salidas al 'Cap i Casal'.

  • En la A-3 el tráfico es lento desde el km 337 en el polígono industrial Este al km 338 en Ventas del Poyo sentido Valencia hacía el entronque con la A-7. También en la entrada a Valencia a la altura de MISLATA desde el km 351 al km 352.
  • En la A-7 hay atascos desde el km 340 en Chiva al km 337 en Pai i Capellans sentido Barcelona.
  • En la V-30 en el km 10 en Mislata  al km 8 en Benimamet-Beniferri sentido Puerto de València. También desde el km 4 en Horno de Alcedo al km 10 en Mislata sentido A-7.  A la altura de Pinedo desde el km 1.4 al km 0 sentido  hacia Puerto.
  •  En la V-21 desde el km 15 en Alboraia al km 18 en Valencia sentido  hacia Valencia.
  • La carretera CV-35 desde el km 5.5 en Lloma Llarga al km 4.5 en Burjassot sentido Valencia. A la altura de  Cruz de Gracia desde el km 7.5 al km 9 sentido Ademuz.  Desde el km 17 en La Cornada al km 10 en Cruz de Gracia sentido Valencia.
  • La carretera CV-36 desde el km 3 en Picanya al km 0.12 en Horno de Alcedo sentido Valencia.

