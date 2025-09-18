La nueva manifestación contra Mazón tendrá doble salida desde València y Paiporta

Doble salida para la undécima manifestación para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Los movimientos sociales encargados de su organización han anunciado la convocatoria para el próximo domingo 28 de septiembre, un día antes de la conmemoración de los 11 meses desde la tragedia, y tiene como principal novedad que una de las cabeceras de la protesta saldrá desde Paiporta, zona cero de la tragedia.

En concreto, según la información facilitada por las entidades convocantes, la manifestación tendrá uno de sus inicios en la residencia Savia de Paiporta, localidad que hasta ahora no había acogido ninguna de las marchas celebradas para pedir la salida del jefe del Consell. Cabe recordar que en julio, cuando se cumplieron 9 meses de la tragedia, la protesta fue en la zona cero, pero recorrió las calles de Catarroja.

La otra salida será desde La Rambleta de València. La idea es que las dos manifestaciones coincidan en el cruce entre las calles Bulevar Sur y Pío IX y se dirijan hacia el renombrado 'Pont de la solidaritat', el puente que utilizaron los voluntarios para cruzar desde el Cap i Casal hacia las zonas afectadas para ayudarles. En ambos casos la marcha comenzará a las 18 horas.

Asimismo, y a falta todavía de más de un mes, la organización ha anunciado que la manifestación de octubre, cuando se conmemorará un año desde la tragedia, será el sábado 25 de octubre a las 18 horas aunque el itinerario está por determinar. Será así cuatro días antes del 29 de octubre, día de la riada, cuando está previsto que se celebre el funeral de Estado en la Ciutat de les Arts y les Ciències.