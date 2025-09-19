A 33 grados en las aulas en barracones de la zona dana

El termómetro marca 33 grados en las aulas en barracones del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Así lo refleja una medición realizada este jueves 18 de septiembre a las 14 horas, cuando aún hay estudiantes en las aulas prefabricadas. En el pasillo esa misma medición alcanza los 43 grados.

Temperatura de 43 grados en el pasillo del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Levante-EMV

En estas condiciones están dando clase los miles de alumnos y docentes de los barracones de la zona cero de la dana, ya que el caso del centro de Catarroja no es el único. Las altas temperaturas de estos días, sumadas al techo de chapa de las prefabricadas han provocado que se alcance un calor asfixiante en las aulas para los jóvenes.

El aire acondicionado que tienen las aulas no es suficiente para paliar el intenso calor que pega sobre los tejados. “Sin aire acondicionado llegaríamos a los 50 grados”, cuenta una profesora. Es, de hecho, lo que pasa en los pasillos, donde no hay aire y pese a que los docentes abren las puertas de las aulas para que llegue algo de fresco se han registrado temperaturas de más de 40 grados.

Achicharrados en el patio

El patio es otro de los grandes problemas de los que ya se quejaban tanto el profesorado como las familias antes de empezar el curso. La falta de sombras y árboles y el asfaltado convierten las zonas para jugar o descansar en un lugar muy caluroso, especialmente en el segundo patio de la mañana, que es a mediodía.

“Los chavales se pasan el recreo pegados a la pared buscando la poca sombra que hay porque no se puede estar en el recreo”, explica la profesora. El plan de Conselleria de Educación era colocar toldos en el recreo pero el conseller aseguró en rueda de prensa que el envío se había retrasado porque la empresa cerraba en agosto. Así, los centros continúan sin sombra y esperan que llegue pronto. “La necesitamos ya, que es cuando hace calor. No sabemos si la semana que viene lloverá y ya irán bajando las temperaturas. Tendríamos que tener el toldo ahora”, dice la profesora.

Inicio de curso tórrido en l'Horta

El inicio del curso escolar en l'Horta ha estado marcado por las altas temperaturas en las aulas, que superan los 30 grados apenas unos días antes de que llegue el otoño. A la denuncia de las familias del colegio de Infantil y Primaria Les Terretes de Torrent, que acudieron a UGT - que este jueves ha visitado al centro- dentro de su iniciativa de acudir a Inspección de trabajo para denunciar le excesivo calor, se unen ahora otros dos centros de l'Horta.

Con un termómetro que marca 32 grados. Así denuncia la AFA del colegio Ausiàs March de Picanya, uno de los centros afectados por la dana, las altas temperaturas que tiene el alumnado de Primaria e Infantil. Desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado han presentado un escrito a la inspectora de Educación para denunciar la exposición del alumnado y del personal del centro a temperaturas extremas "que vulneran no solo el sentido común, sino también la legalidad vigente y los derechos fundamentales de la comunidad educativa".

Según afirman las familias, las aulas se convierten, durante semanas enteras, "en espacios inhabitables", donde el calor acumulado supera los 30 °C, sin ventilación adecuada, sin climatización y sin que se hayan aplicado medidas estructurales mínimas por parte de la administración competente. "El alumnado sufre síntomas claros de golpe de calor, fatiga, deshidratación o mareos; el profesorado intenta adaptarse como puede; y las familias, una vez más, tenemos que levantar la voz porque no se están protegiendo los derechos más básicos de nuestras hijas e hijos: su salud y su derecho a aprender en condiciones dignas. Es inadmisible que hoy en día, y después de numerosas denuncias públicas, notas sindicales, quejas de equipos directivos y recomendaciones sanitarias, la consellería siga sin establecer un protocolo claro y vinculando para los centros educativos frente a episodios de altas temperaturas", señalan.

En ese sentido, la Ampa del Ausiàs March de Picanya considera muy grave que no se haya impulsado un plan serio de rehabilitación energética de los colegios, sabiendo que la gran mayoría de ellos "fueron construidos sin criterios de eficiencia ni adaptación climática, y que los efectos del cambio climático son cada vez más extremos y frecuentes".

Comodidad en las clases

Los barracones son una solución de urgencia para los centros catastróficos de la zona cero de la dana, al ser imposible levantar centros nuevos de ladrillo en 10 meses. Aún así, los docentes critican que al estar las clases separadas por una plancha de metal “se escucha todo” y es muy complicado dar la lección para unos estudiantes que ya han pasado un año para olvidar tras la dana.

Las ratios es otro de los problemas que hay en el Berenguer Dalmau. Pese a que el máximo legal son 27 estudiantes en Bachillerato, este centro tiene a 33 en las aulas, que además, van justas de espacio. “Somos un montón y cuesta encontrar una clase libre. El otro día estaban todas ocupadas y tuve que dar clase en la biblioteca. De hecho los profesores no tenemos ni departamento”, cuenta.

Docentes y alumnos son más que conscientes de que es mejor esto que nada, pero al mismo tiempo echan en falta más trabajo por parte de conselleria. “Si tu lo ves desde fuera y parece una cárcel imagina como lo ven los niños que tienen que entrar. Podían haber puesto colorines en el patio o algo un poco más acogedor para animar a los niños”, se queja una docente.

El dilema de la “provisionalidad”

Ahora la principal preocupación en la zona cero es la reconstrucción de los centros, de la cual tienen reservas ya que Conselleria no ha cumplido ninguno de sus plazos, y la Comunitat está llena de ejemplos de barracones “provisionales” que acabaron siendo permanentes.

“Nos dijeron que tendríamos las prefabricadas en enero, luego en pascua, luego en mayo y finalmente en septiembre. No nos fiamos de que el nuevo centro vaya a estar en el plazo prometido. Ojalá sea pronto porque esto no es forma de dar clase, podemos aguantar como algo provisional, pero aquí no nos podemos quedar”, reflexiona la profesora.