Aguirre desembarca en València con su libro

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre interviene en el acto de la 18ª edición de su informe 'Women In Business', en el Auditorio de Castellana 81, a 8 de marzo de 2022, en Madrid (España).

Archivo - La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre interviene en el acto de la 18ª edición de su informe 'Women In Business', en el Auditorio de Castellana 81, a 8 de marzo de 2022, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Redacción Levante-EMV

València

"Por qué lo que funciona es el liberalismo". Es la tesis que defenderá el próximo miércoles 1 de octubre a las 19 horas la entre otros cargos expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en València como parte de la gira de presentación de su libro. Así reza el antetítulo de su obra, 'Una liberal en política', sobre el que hablará en el Palacio Colomina de la Universidad CEU.

Según el cartel del acto difundido en redes sociales, a quien dirigiera la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 se le anuncia como 'autora del libro y política' y estará acompañada por Vicente Navarro de Luján, rector honorario de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Falta ver si alguien del PPCV acude a escucharla y a darle o no la razón en su tesis sobre el liberalismo.

