Bruselas aprueba 1.240 millones para avanzar en la reconstrucción tras la dana del 29-O

La Comisión Europea ha aprobado una nueva Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enfocada a reforzar la respuesta y potenciar la resiliencia económica de las zonas gravemente afectadas por la Dana de octubre de 2024, como la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Esta medida recoge una inversión de 1.241 millones de euros de fondos europeos para fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales y proporcionar al tejido productivo español nuevas herramientas para enfrentar los retos derivados de fenómenos meteorológicos extremos y otras perturbaciones externas. De ahí que la Adenda da cobertura financiera a los gastos ejecutados tras la activación de ayudas urgentes para la reconstrucción de los municipios afectados por la Dana de octubre y abre una fase orientada a su resiliencia y modernización económica.

Millones contra el shock económico

En este sentido, la Adenda responde a los daños derivados de fenómenos climáticos extremos e incorpora un enfoque de resiliencia amplia frente a shocks económicos, como los relacionados con el comercio internacional y los cambios arancelarios repentinos, que pueden tensionar las cadenas de suministro y las economías regionales. Con ello, se refuerza la creación de estrategias integradas que protejan tanto frente a los riesgos medioambientales como frente a las vulnerabilidades económicas.

Las actuaciones que recoge la Adenda se estructuran en 6 bloques principales, el primero de ellos movilidad e infraestructuras verdes y sostenibles, que engloba la recuperación urgente de infraestructuras críticas de transporte dañadas por la DANA. Incluye la reparación de líneas ferroviarias, estaciones, servicios de transporte alternativo y la sustitución de vehículos siniestrados con modelos de cero emisiones. En total se destinan 160 millones a este concepto.

433 millones para infraestructuras

La restauración de infraestructuras hídricas, medioambientales y agrícolas coparán 433 millones. A la prevención y lucha contra catástrofes naturales, se han consignado 325 millonesa. Se trata de la nueva constelación atlántica ESCA+, satélites de observación de la Tierra para monitorizar emergencias y fenómenos climáticos en tiempo casi real, reforzando la capacidad de respuesta.

El empleo y la dinamización socioeconómica de las zonas afectadas copará 81 millones de euros, mientras que otros 61 irán a parar a evaluación de programas de apoyo a la internacionalización de las empresas afectadas por la DANA y para hacer frente a la crisis arancelaria, a través del refuerzo de programas de ICEX para apoyar a empresas exportadoras, diversificar mercados y mitigar el impacto de tensiones comerciales. Por último, el ICO abrirá una línea especial de financiación para garantizar liquidez, inversión y adaptación de empresas frente a shocks arancelarios.

Carlos Cuerpo: "fortalece la resiliencia de nuestro país"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la importancia de esta Adenda, que ha sido recientemente presentada a la Comisión Europea, “para fortalecer la resiliencia de nuestro país ante desastres naturales y otras crisis, que cada vez son más frecuentes", subrayando el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible del país y el uso eficiente de los fondos europeos del Plan de Recuperación.