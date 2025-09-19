Compromís, ante la declaración de Polo: "Corrobora que Pradas tenía toda la información" el 29-O

La síndica adjunta de Compromís en las Corts y portavoz en la comisión de investigación de la dana, Isaura Navarro, ha señalado este viernes que la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, "corrobora que el Consell" y en concreto la titular de Justicia, Salomé Pradas, "tenían toda la información" el día 29 de octubre, pero el problema estuvo en que no fue "capaz de tomar ninguna decisión".

"El Cecopi tenía toda información mientras que la ciudadanía no la tenía", ha indicado Navarro en un audio enviado por la formación valencianista. Así, en la guerra de relatos que se ha abierto en torno a la testificación del responsable del organismo de cuencaentre el PSPV (y por ende el Gobierno central) y el PPCV (es decir, el Consell), con choque de interpretaciones, Compromís ha tomado partido por la primera versión, es decir, la que señala como responsables a la Administración autonómica.

En este sentido, la dirigente valencianista ha lamentado que pese a que el Es-Alert estuviera "encima de la mesa" a las 18 horas, según la declaración de Polo, "tardaron varias horas en enviarse", un retraso que provocó que muchas personas se vieran arrolladas por la gran avenida de agua que se desbordaba de los barrancos.

"La declaración de Polo viene a corroborar que la Generalitat y Salomé Pradas tenía toda la decisión y no era capaz de tomar ninguna decisión", ha indicado Navarro, apoyándose en las declaraciones del presidente de la CHJ sobre los avisos llegados al Cecopi sobre el nivel de precipitaciones o la activación de las diferentes alertas hidrográficas a lo largo de ese día. "La ciudadanía no tenía esa información y en cambio en el Cecopi sí la tenían", ha destacado.

Según ha señalado el presidente del organismo de cuenca el seguimiento de los barrancos, y en concreto del barranco del Poyo, "se debe hacer por el Centro de Coordinación de Emergencias". "El seguimiento de los caudales corresponde a mucha más gente que a la CHJ. Eso es congruente con el Plan de prevención de inundaciones, los tiempos de rearme… Es que esa información la tenían que haber hecho y tenido", ha indicado en su declaración según fuentes presentes en la sala.