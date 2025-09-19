El Consell ejecuta los primeros 70 millones de los fondos 'reservados' de la reconstrucción

El Plan de Reconstrucción tenía apartado propio en los Presupuestos de la Generalitat. Pese a que en el momento en el que fueron elaborados y aprobados todavía no se conocían los detalles de las 339 medidas que en él ha acabado proponiendo Francisco Gan Pampols, responsable de dicho proyecto, el Consell destinó un fondo de 600 millones bajo el apéndice 'Plan de recuperación economicosocial del territorio afectado por la dana ocurrida en la Comunitat Valenciana' y del que esta semana se han utilizado los primeros 68 millones.

Tal y como consta en el Diari Oficial de la Generalitat, el Ejecutivo autonómico ha transferido 68 millones de este epígrafe a la Conselleria de Medio Ambiente. En esta resolución, se señala que es un incremento del crédito que dispondrá este departamento "destinado a las actuaciones previstas para facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por la dana". Este área es la encargada de las infraestructuras y, por ende, una de las que más actuaciones ha llevado a cabo sobre la dana.

De estos 68 millones, la mayor parte se divide en 19 actuaciones distintas que van desde los 300.000 euros hasta los 25 millones, destinados para cuestiones vinculadas con la recuperación de la calidad ambiental e infraestructuras públicas, y que alcanzan los 41 millones mientras que los 27 millones restantes van para "financiación de operaciones" de Ferrocarrils de la Generalitat, la empresa pública que gestiona Metrovalencia, que ve ampliadas sus cuentas hasta los 96 millones.

Gan Pampols, durante la presentación del Plan Endavant / Miguel Angel Montesinos

Hasta la fecha, tal y como consta en el DOGV, estos no se habían utilizado o al menos mantenían su total intacto. De hecho, el documento oficial resta estos 68 millones que van a parar a la conselleria de Vicent Martínez Mus para su ejecución a los 600 que tenía hasta la fecha este programa y lo deja en 531 millones. Fuentes de la conselleria de Gan Pampols especifican, no obstante, que la mengua de este dinero no supone una reducción de la cuantía destinada al plan de reconstrucción, sino que este va a ser el modo de funcionamiento.

Uno de cada cuatro euros

Así, la idea es que estos 600 millones, que en los presupuestos de la Generalitat se incluyen dentro de la Conselleria de Hacienda y no en la del vicepresidente segundo, puedan ejercer de fondo para cubrir los diferentes gastos que vayan surgiendo sobre la dana, un repositorio que sirva para ir atendiendo a las diferentes necesidades conforme se vayan requiriendo y con el que se puedan ir implementando las diferentes medidas que se plasman en el Plan Endavant.

En total, las cuentas para 2025 aprobadas en mayo en las Corts prevén 2.364 millones de euros para gastos vinculados con la dana, cuantía coincidente con el crédito extraordinario facilitado por el Gobierno central. Así, los 600 millones dentro del epígrafe del plan de recuperación suponen uno de cada cuatro euros totales para gastos relacionados con la catástrofe. Al no tener un destino claro, sino algo genérico como la reconstrucción, pueden irse utilizando para