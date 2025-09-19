Las Corts incluye a un grupo conspiranoico en las asociaciones de damnificados para citar por la dana

Hasta nueve asociaciones de "damnificados", un concepto que va más allá de la representación de víctimas, podrán comparecer en la comisión de investigación de la dana en las Corts. El acuerdo alcanzado en su momento, invitando a la participación de cualquier afectado "asociado o no", era una muestra de la amplitud de organizaciones que podían pasar por ahí y que queda reflejado con las nueve que han manifestado su deseo de participar. Y por lo dicho por PP y Vox, con mayoría en la mesa de la comisión, lo harán, remarcando que no vetarán a nadie que pida aportar su relato. Si bien, lo que se desconoce es cuándo.

Así, de las 22 asociaciones que están inscritas con motivo de la dana remitida por parte de la Conselleria de Justicia hay seis que han comunicado su intención de acudir a la comisión. Son la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sur; la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O; Asociación Víctimes de la Dana 29 octubre 2024 (las tres entidades que, entre otras cosas, acudieron a Bruselas a reunirse con Ursula von der Leyen) la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer; Sólo Pueblo Salva Pueblo; y Unión del Pueblo 29.

A estas hay que añadir, por una parte, la petición de un vecino, Juan José Monrabal, de comparecer a título individual y a tres asociaciones que no están dentro de este listado pero que también han comunicado a las Corts que quieren ser citadas. Son Sos Desaprecidos, cuyo presidente Joaquín Amills se reunió este miércoles por segunda vez con Carlos Mazón; la Asociación Tots a una veu, que también acudió a un encuentro con el dirigente del PPCV, y la Asociación Liberum, que cuenta con un curioso bagaje detrás.

Liberum es una de las entidades que actúa como acusación popular dentro de la causa que se está instruyendo en el Juzgado de Catarroja. Nacida en 2021 "con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia", se han caracterizado por un discurso conspiranoico y negacionista, primero con la covid-19 y las recomendaciones sanitarias, pero también con respecto a la dana, en la que su representante en la causa ponía en duda el número real de fallecidos por la catástrofe del 29 de octubre. Ha pedido la imputación de los responsables de los organismos del Gobierno, como Pilar Bernabé, y está también en otras causas como el caso Begoña Gómez o el caso Koldo.

Sesión de la comisión de investigación de la dana en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Si no hay cambios, estas nueve asociaciones serán las que comparezcan en la comisión. Para ello, las Corts deberá enviarles previamente un requerimiento con acuse de recibo para que expliciten quién será el representante que hable ante sus señorías. Eso sí, no parece que vaya a ser con prontitud porque de momento PP y Vox apuestan por anteponer las comparecencias de expertos en ingeniería y obras hidráulicas para "poner primero en contexto lo que ocurrió ese día". Es una situación calcada a la que se está dando en el Senado.

Seis expertos citados

En este sentido, la mesa de la comisión fijó este jueves la próxima sesión, la segunda con comparecencias, para el próximo 30 de septiembre. En ella intervendrán los ingenieros Luis Fernando del Rivero, Francisco Álvarez Molinera, Félix Ramón Francés, Adriana Susana Giret y Francisco Luis Blonch y el arquitecto (y también presidente del Consell Valencià de Cultura) José María Lozano. Será 79 días después de la celebración de la última reunión de la comisión.

La primera reunión del curso de la mesa de la comisión se saldó ayer solo con la fijación de una sesión y no con un calendario completo. Es decir, después del día 30 de septiembre, podría repetirse de nuevo la historia vista en la última semana y media, con la izquierda reclamando la convocatoria de la comisión y PP y Vox apurando los plazos. El primer aniversario de la dana está cerca y parece complicado que hasta el 29-O avances significativos. "Vemos una intención clara de dilatar su comparecencia", ha lamentado la diputada socialista, Alicia Andújar. "Es indigno, tienen intención de que no se escuche a las víctimas", ha criticado la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro.

De hecho, uno de los problemas con los que se está encontrando la comisión para empezar es la falta de alguna de la documentación requerida por parte del plan de trabajo. Según ha denunciado el PSPV, la Generalitat no ha enviado nada, mientras que el PP ha señalado un genérico "falta documentación" por parte de la Administración autonómica y de los organismos del Estado, como Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para ello, se va a elaborar un informe con lo que ha llegado y lo que no.