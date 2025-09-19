El curso arranca con la falta de 914 profesores en más de 400 colegios e institutos

A la falta de profesores "en prácticamente todos los centros" se suma la de otros profesionales que también forman parte de la plantilla de los colegios e institutos como son educadores, administrativos, cocineros y personal que debe atender al alumnado con necesidades especiales. Así lo aseguran desde los sindicatos STAS y STEPV, tras criticar la "falta de planificación de la administración", tanto de la Consellería de Educación como la de Función Pública "a la hora de cubrir las plazas del personal docente y no docente en los centros educativos". "Este hecho está produciendo una situación de saturación en los centros educativos que no cuentan con todo el personal necesario para atender el alumnado, un hecho que se suma a los recortes de plantillas docentes que se ha producido este curso", aseguran.

La administración, mientras tanto, "está intentando vender una imagen de normalidad que no tiene nada que ver con la situación real en los centros". "Ya en el mes de mayo STAS advertía que la Administración no estaba preparando un inicio de curso estable y que el volumen de movimientos de personal no docente, junto con la falta de previsión, llevaría inevitablemente a una situación de colapso. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y el caos ha llegado", aseguran desde el sindicato.

STEPV lanzó una encuesta en los centros hace dos días (17 de septiembre) sobre la carencia de profesorado. En 24 horas contestaron 405 centros educativos de todas las etapas (Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Enseñanzas Artísticas y EOI). "Solo en estos 405 centros faltan 914 docentes, la inmensa mayoría desde el 1 de septiembre (solo 20 centros afirmaban tener la plantilla completa el 1 de septiembre). Por lo tanto, son puestos de trabajo que ya se conocían previamente al inicio de curso y que no se han adjudicado ni en julio ni en el que llevamos de septiembre", aseguran.

En Alicante contestaron 131 centros y faltan 342 docentes. En Castelló, respondieron 62 centros y faltan 150 docentes, mientras que en València contestaron 212 centros y faltan 422 docentes.

"La encuesta la ha contestado un 25% de los centros públicos dependientes de la Generalitat Valenciana, por lo tanto, la cantidad de profesorado que falta en los centros con toda seguridad que es muy mayor al que el sindicato ha recogido en la encuesta, que todavía está abierta. Esto significa que la Consellería de Educación no está cubriendo las necesidades de profesorado de los centros. El argumento es que no tienen presupuesto por parte de Hacienda, una situación que pasa cada año, pero que se soluciona fácilmente con la dotación presupuestaria necesaria para cubrir todas las plazas", aseguran desde el sindicato.

Desde el STAS apuntan la falta de personal de quienes también trabajan en los centros educativos, aunque no sean profesores. Así, desde abril hay puestos de trabajo "sin cubrir en cocina, personal de mantenimiento, APF, auxiliares administrativos... y desde mayo tampoco se han sustituido educadores y educadoras de infantil, de necesidades educativas especiales, fisioterapeutas y otros profesionales de atención educativa directa al alumnado, que tendría que cubrirse con urgencia", añaden.

Movilizaciones

Por ello desde el STAS y el STEPV anuncian movilizaciones para la semana que viene para exigir "la cobertura inmediata de todas las bajas y vacantes de todo el personal", además de más personal para que la Dirección Territorial de València al servicio de personal no docente "pueda atender el incremento de tramitaciones y la creación de, como mínimo, una cuarta dirección territorial para descongestionar las de València y Alicante". También exigirán una planificación "responsable que ponga en el centro el derecho en una educación pública de calidad y la dignidad de sus trabajadores" y la reversión de todos los recortes de docentes en todas las etapas educativas, "fruto de la aplicación de la nueva orden de plantillas que sustituye los acuerdos firmados por todas los sindicatos en 2023".

Los dos sindicatos reiteran que este escenario "no es fruto del azar" sino que es la consecuencia de la "falta de voluntad política y de una gestión nefasta". "Se podría haber previsto y evitado, pero la Consellería ha decidido no actuar y dejar que la situación estallara", explican.