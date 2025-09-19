Gloria Sánchez, investigadora de bacterias: "La contaminación por la dana ha disminuido en el agua, pero permanece en en el fondo de l'Albufera"

El análisis de los patógenos fue uno de los principales focos de preocupación en los días posteriores a la dana del 29 de octubre por sus posibles consecuencias en la salud pública. La destrucción de parte de la red de saneamiento elevó la llegada de vertidos incontrolados al lecho del barranco del Poyo y l'Albufera, provocando cambios en la presencia de microorganismos como el e coli, la hepatitis A o leptospira. Desde entonces, varios grupos de investigación han estudiado su presencia y evolución en estos dos espacios, tanto en las aguas residuales como en los sedimentos. Una de las investigadoras fue Gloria Sánchez, miembro del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien dio este jueves una conferencia dentro del ciclo "Ciencia ante una emergencia: la dana".

¿Cuál fue el impacto inicial tras la dana?

Con toda la afectación que hubo en las plantas depuradoras y los colectores de aguas residuales, al inicio la presencia de contaminación fecal fue muy elevada, sobre todo en el barranco del Poyo y en su desembocadura a l'Albufera. A lo largo del tiempo sí que hemos visto que esta ha ido disminuyendo a nivel de las aguas y que donde más contaminación queda es en los sedimentos. Es normal porque, cuando la contaminación es reciente, todavía están en suspensión y, después, la materia orgánica se va depositando en las profundidades de espacios como l'Albufera. Igual que su distribución: los análisis nos permitieron observar que eran mayores a medida que nos alejábamos de l'Albufera y había picos en zonas cercanas a grandes poblaciones.

¿Cuáles son los principales patógenos encontrados?

Teníamos muy claro qué íbamos a buscar y los hemos encontrado. Principalmente, contaminación fecal como es e coli; pero hemos rastreado los colífagos y los patógenos víricos como norovirus y hepatits A. También hemos analizado las bacterias resistentes a los antibióticos porque son importantes en los riesgos emergentes en futuros escenarios similares; así como la presencia de contaminantes químicos. En total, hemos realizado más de 650 muestras.

"Tenemos muchos más datos de contaminación que antes de la dana y eso nos permitirá actuar mejor ante una emergencia"

Su presencia actual, ¿puede preocupar a nivel medio ambiental, especialmente, en el parque natural que aspira a ser reserva de la bioesfera?

La suerte que tenemos es que los patógenos se van muriendo con el tiempo y, aunque inicialmente hubiera mucho aporte de materia fecal, lo esperable es que esta contaminación descienda -así lo hemos observado- y que en los sedimentos ocurra lo mismo. Al provenir de aguas residuales, la contaminación era humana, por lo que la mayoría de patógenos no son zoóticos y no había riesgo de infectar animales. Pero lo hemos analizado y rastreado por si acaso. Es cierto que, en un primer momento, hubo preocupación por asuntos de salud pública, pero la toma de decisiones, las recomendaciones a la ciudadanía y su comportamiento evitaron la aparición de brotes. Se trabajó muy bien y hubo mucha coordinación y entendimiento entre organismos de diferente signo político.

La investigadora Gloria Sánchez durante su entrevista con Levante-EMV. / JM López

¿Se ha podido hacer una comparación del estado del barranco del Poyo y l'Albufera antes y después de la dana?

Esto ha sido más complicado porque no de todos los parámetros teníamos datos previos a la dana. Es verdad que en algunos, sí; es el caso del e coli que como se monitorean desde los ayuntamientos, hemos visto que los niveles actuales son muy parecidos a los detectados previamente a la catástrofe. Pero, en muchos otros parámetros, principalmente microbiológicos, es la primera vez que tenemos datos y estos se podrán utilizar en el futuro. Sin embargo, este escenario ha demostrado la importancia de tener datos y de tener trabajando gente en este tipo de asuntos porque permite reaccionar de manera rápida cuando llega una emergencia. En eso, la covid nos ayudó a tener un dispositivo básico para poder actuar con mayor rapidez.

Comentaba anteriormente la importancia de contar con más información. La investigación en eso es clave. ¿Teme que, con el paso del tiempo, se invierta menos en estas cuestiones relacionadas con la dana?

Cuando ocurre una situación como la dana, se focaliza mucho el estudio y hay mucha financiación; al tiempo, van perdiendo fuerza. Nos movemos por impulsos, pero es también lógico. El problema es que, luego, se nos olvida todo muy rápido y no mantenemos una estructura de investigación base necesaria. Pero sin ella, es mucho más difícil dar respuesta en situaciones de emergencia. Nos falta creernos de verdad su importancia: tenemos que invertir en ciencia, siempre se nos llega la boca, pero hay que apostar por ello de verdad.