Conocí a Ángel Rivera a mediados de los años noventa. Una visita a la sede central de AEMET en Madrid acompañando al que en esos años era uno de los líderes de la climatología española, mi querido José Jaime Capel Molina. Tras la visita, una comida distendida donde se hizo repaso a la evolución de la meteorología y climatología españolas del momento. Yo escuchaba atento la conversación entre ambos y me atrevía a preguntarle a Ángel por los Sistemas Convectivos de Mesoscala, un tema que siempre me ha apasionado y que tan bien estaba trabajando en el entonces Instituto Nacional de Meteorología el equipo de Ricardo Riosalido, excelente persona e investigador que lamentablemente nos ha dejado hace poco.

Ángel Rivera era, sin duda, el ‘alma mater’ del Instituto Nacional de Meteorología. Ha tenido siempre una visión de futuro inteligente y acertada de lo que luego ha sido la evolución de la meteorología oficial y de los temas abordados por la investigación atmosférica en nuestro país. Con una enorme capacidad de liderazgo. Fue uno de los creadores de ACOMET, siempre con la preocupación de que las ciencias atmosféricas deben llegar al gran público sin perder su rigor científico.

Tras su jubilación de AEMET, mantiene una actividad desbordante, ilusionada, y tan necesaria para los que le seguimos y valoramos su trabajo en las redes sociales, en su blog. Un portal informático de lectura obligatoria para estudiantes de meteorología y climatología. Ahora, Ángel, nos ha regalado un libro excelente sobre las DANAS (ed. Letrame), con una organización de temas perfectamente estructurada y un estilo directo (al grano), con preguntas y muchas respuestas y con un glosario de enorme utilidad para todos, pero especialmente para los medios de comunicación.

Mis felicitaciones a Ángel Rivera por haber pensado esta obra, nada oportunista y tan oportuna. Porque a diario, prácticamente, escuchamos esta palabra -DANA- y desconocemos todo lo que encierra y supone. Hace unos meses en Benidorm, en las jornadas de comunicación meteorológica de nuestro querido amigo Antonio Pardo, convertidas en referencia anual obligatoria para los amantes del tiempo y clima, compartíamos la necesidad de estudiar los cambios en los tipos de tiempo de nuestro país, generados por el actual proceso de calentamiento climático mundial. Porque la subida de temperaturas es el efecto; pero lo importante, como siempre defiende Ángel Rivera, es estudiar las causas.

El libro cuenta con prólogo de José Ángel Núñez, referencia ética de la meteorología valenciana.

DANAS es una lectura imprescindible para este otoño y para los que vendrán. Gracias, Ángel, maestro.