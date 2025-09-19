Educación prepara un plan contra el frío y el calor en los centros docentes

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo está trabajando en la elaboración de un Plan de Confort Térmico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana que ayude a paliar y mejorar las temperaturas de estos edificios. Así lo ha indicado el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, quien ha recordado que en la mesa sectorial del pasado 4 de septiembre “los sindicatos educativos nos indicaron que ya solicitaron este plan a los responsables de la Conselleria de Educación en 2018, pero el anterior Gobierno valenciano no lo hizo y únicamente se limitó a sacar una instrucción cinco años después”.

“Por tanto, esta cuestión no es nueva ni la situación se ha producido este curso, aunque a diferencia de los anteriores gestores este Consell sí tiene voluntad de solucionarlo para dar respuesta a las necesidades de bienestar de los alumnos y docentes”, ha añadido. Larena ha destacado que ya se están sentando las bases de este plan. “Hay que tener en cuenta que cada centro precisa de unas medidas diferentes, teniendo en cuenta las características constructivas de cada edificio y las peculiaridades de la zona donde esté ubicado. Por tanto, se trata de una solución a medida para cada caso”.

Lo primero, un diagnóstico

“Por este motivo -ha continuado- la Conselleria de Educación pondrá en marcha un plan de diagnóstico que sirva de base para establecer diferentes medidas que ayuden a mejorar el confort térmico de los centros educativos”. José María Larena ha recordado que a partir de 2030 la Unión Europea exigirá que todos los edificios de nueva construcción sean climáticamente neutros para reducir el impacto ambiental. “En este sentido, desde la Conselleria se ha terminado la Fase I de programa ZERO, por el que se han instalado paneles fotovoltaicos en institutos de la Comunitat y estamos inmersos en la fase II para incluir 115 centros más”.

Por último, el director general de Infraestructuras ha incidido en la necesidad de contar con fondos del Ministerio de Educación para poder combatir el calor en las aulas de los colegios e institutos. “El conseller José Antonio Rovira solicitó estos fondos a la ministra de Educación, Pilar Alegría, el pasado 12 de junio. De momento no tenemos respuesta”.