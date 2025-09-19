La Generalitat señala las "contradicciones" de Bernabé y Polo con los horarios del Es Alert

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, continúa declarando en el interior de los juzgados de Catarroja sobre lo acontecido el 29 de octubre en el Cecopi, pero en el exterior ya circulan las primeras conclusiones sobre su testimonio. Fuentes de la Generalitat no han tardado en remarcar las "contradicciones" entre algunas de sus afirmaciones y las que en su día sostuvo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en relación al envío del Es Alert, el SMS masivo que se envió a la población a las 20.11 horas y que la jueza considera "tardío" y "errado en su contenido".

Polo, en su declaración de este viernes, ha asegurado que propuso a las 18.00 horas el envío del mensaje ante la situación de la presa de Forata, incluyendo en el mismo la instrucción de subir a plantas altas. Justo a esa hora es cuando tiene lugar el primer receso del Cecopi, en el que la Generalitat deja en negro a los responsables estatales, conectados telemáticamente.

Esta cronología, sin embargo, "contradice" la descrita por Bernabé en su declaración del pasado 14 de abril, según recuerdan desde la Generalitat.

Según esa declaración testifical, la delegada del Gobierno aseguró a la jueza que "durante la primera conexión del Cecopi", es decir, hasta las 18.00 horas, "no se habla de la medida consistente en el Es Alert, de la única medida que se habló por parte de la dirección de emergencias fue de la evacuación y los técnicos aconsejaron no hacerlo".

Tras esa primera pausa, prosiguió Bernabé, "cuando retoman la conexion", en torno a las 19.00 horas, "fue cuando hablaron del Es Alert. Le pareció que el Es Alert era un procedimiento que parecia conocido para el CCE. El subdirector [Jorge Suárez] le explicó que el mensaje llegaría cuando se recuperara la cobertura", recoge la transcripción.

Polo "miente" sobre Forata

Asimismo, la Generalitat considera que Polo "miente" también sobre la presa de Forata. "Sí dijo en el Cecopi que la presa de Forata podía romperse", sostienen las citadas voces de Presidencia, que en este caso no hablan de "contradicciones" entre la socialista y el presidente de la CHJ, sino que dan más veracidad al testimonio de la primera, remarcando que coincide con lo defendido en su día también por el jefe de Aemet en la C. Valenciana, José Ángel Núñez.

El climatólogo testificó que "la CHJ decía que no se descartaba escenario de rotura de presa". En la suya, Bernabé señaló que Polo "informó sobre la presa de Forata, sobre la cantidad de agua, que entraba más agua de la que podía salir por los aliviaderos y que esto podría rebosar y suponer una rotura".

El presidente de la CHJ, por su parte, ha sostenido este viernes al respecto: "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabía qué iba a pasar".