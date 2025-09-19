Vaivén
La infancia en Cullera del canciller Merz
A Pedro Sánchez le salió el jueves un aliado valenciano para su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz: Cullera. El dirigente del país germano admitió en la rueda de prensa de la Moncloa asociaba España con "las mejores memorias de mi infancia". En este sentido, explicó que "de muy pequeño pasaba las vacaciones al sur de València, en Cullera". "Guardo muy grato recuerdo del país", indicó mostrando su aprecio por la localidad de la Ribera.
La mención la aprovechó el alcalde del municipio, Jordi Mayor, que colgó en su perfil de X las palabras del canciller con las que presumió: "Los mejores recuerdos de la infancia del Canciller Alemán los vivió en Cullera. Qué orgullo escuchar estas cosas. Tenemos una maravilla de pueblo y la mejor gente". De hecho, aprovechó la mención para invitarle oficialmente: "Será bienvenido de nuevo cuando lo desee". Visto lo visto, Sánchez podría tirar mano de su compañero de partido si necesita mediación para una próxima cumbre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- La CHJ levantará una mota de 500 metros en el barranco de Poyo para proteger a Riba-roja
- Una profesora a la que Educación deniega su permiso: 'No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos
- El abogado de Sergio Blasco pide la nulidad de la causa en la que se enfrenta a 20 años de cárcel