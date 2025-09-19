Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

La infancia en Cullera del canciller Merz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe este jueves al canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe este jueves al canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Palacio de la Moncloa. / ZIPI ARAGON / EFE

Redacción Levante-EMV

València

A Pedro Sánchez le salió el jueves un aliado valenciano para su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz: Cullera. El dirigente del país germano admitió en la rueda de prensa de la Moncloa asociaba España con "las mejores memorias de mi infancia". En este sentido, explicó que "de muy pequeño pasaba las vacaciones al sur de València, en Cullera". "Guardo muy grato recuerdo del país", indicó mostrando su aprecio por la localidad de la Ribera.

La mención la aprovechó el alcalde del municipio, Jordi Mayor, que colgó en su perfil de X las palabras del canciller con las que presumió: "Los mejores recuerdos de la infancia del Canciller Alemán los vivió en Cullera. Qué orgullo escuchar estas cosas. Tenemos una maravilla de pueblo y la mejor gente". De hecho, aprovechó la mención para invitarle oficialmente: "Será bienvenido de nuevo cuando lo desee". Visto lo visto, Sánchez podría tirar mano de su compañero de partido si necesita mediación para una próxima cumbre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
  2. El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
  3. El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
  4. Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7
  5. El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
  6. La CHJ levantará una mota de 500 metros en el barranco de Poyo para proteger a Riba-roja
  7. Una profesora a la que Educación deniega su permiso: 'No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos
  8. El abogado de Sergio Blasco pide la nulidad de la causa en la que se enfrenta a 20 años de cárcel

La ONU se aprieta el cinturón y elige València para traer oficinas de sus departamentos

La ONU se aprieta el cinturón y elige València para traer oficinas de sus departamentos

El presidente de la CHJ declara que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 horas pero que ya se llegaba tarde

El presidente de la CHJ declara que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 horas pero que ya se llegaba tarde

La infancia en Cullera del canciller Merz

La infancia en Cullera del canciller Merz

El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas

El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas

Mazón aplaude el "valor y lealtad" en la entrega de medallas a la Policía que incluye a sus escoltas del 29-O

Mazón aplaude el "valor y lealtad" en la entrega de medallas a la Policía que incluye a sus escoltas del 29-O

Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia

Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia

Polo (CHJ) dice que supo alrededor de las 18:45 del intenso caudal que bajaba por el Poyo pero no había "capacidad de reacción"

Polo (CHJ) dice que supo alrededor de las 18:45 del intenso caudal que bajaba por el Poyo pero no había "capacidad de reacción"

De Gaza a la Vega Baja: el PSPV abre curso político entre llamadas a la paz y críticas a Mazón

De Gaza a la Vega Baja: el PSPV abre curso político entre llamadas a la paz y críticas a Mazón
Tracking Pixel Contents