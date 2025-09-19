La infancia en Cullera del canciller Merz

A Pedro Sánchez le salió el jueves un aliado valenciano para su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz: Cullera. El dirigente del país germano admitió en la rueda de prensa de la Moncloa asociaba España con "las mejores memorias de mi infancia". En este sentido, explicó que "de muy pequeño pasaba las vacaciones al sur de València, en Cullera". "Guardo muy grato recuerdo del país", indicó mostrando su aprecio por la localidad de la Ribera.

La mención la aprovechó el alcalde del municipio, Jordi Mayor, que colgó en su perfil de X las palabras del canciller con las que presumió: "Los mejores recuerdos de la infancia del Canciller Alemán los vivió en Cullera. Qué orgullo escuchar estas cosas. Tenemos una maravilla de pueblo y la mejor gente". De hecho, aprovechó la mención para invitarle oficialmente: "Será bienvenido de nuevo cuando lo desee". Visto lo visto, Sánchez podría tirar mano de su compañero de partido si necesita mediación para una próxima cumbre.