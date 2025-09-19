Mazón aplaude el "valor y lealtad" en la entrega de medallas a la Policía que incluye a sus escoltas del 29-O

Y llegó el día. El acto “público y solemne”, como lo describió la vicepresidenta del Consell Susana Camarero, para imponer las medallas al mérito policial de la Generalitat que propone la llamada Policía de la Generalitat se ha celebrado este viernes en el marco habitual, el del monasterio de San Miguel de los Reyes, pero con un aumento de la seguridad respecto a anteriores años y la polémica por los galardones a los escoltas del 'president' Carlos Mazón y a la jefa de seguridad del Palau envolviendo el ambiente.

Pese a ello, el jefe del Consell no se ha perdido el acto, que como es habitual ha presidido, colocando él mismo las distinciones a los premiados. También ha sido el encargado de dar el discurso de clausura en el que ha reivindicado a los galardonados como "personas excelentes en el reto de dirigir, ejecutar y participar con éxito en servicios de extraordinaria dificultad" y de las que ha destacado su "valor, sacrificio y lealtad en el cumplimiento de un servicio público". A ello ha añadido la "reclamación institucional" por la falta de 125 agentes y ha mostrado su "compromiso" por aumentar la inversión en las comisarías.

En total, en el evento que celebra el día de la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana, han sido impuestas las 107 condecoraciones aprobadas por decreto en agosto pasado: 19 condecoraciones de oro al mérito policial; 66 condecoraciones de plata al mérito policial; una condecoración de bronce al servicio policial, 16 diplomas de reconocimiento a la trayectoria policial y cinco distinciones honoríficas de la Generalitat.

Mazón entrega las medallas a la Policía de la Generalitat / M.A. Montesinos

Y habría sido un acto más -se celebra todos los años desde la creación de esa unidad adscrita-, con la habitual presencia de gran parte del Consell, como Camarero, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama o el vicepresidente segundo, Francisco Gan Pampols; de no haber sido porque las medallas llevan envueltas en la polémica desde el mismo día que se conocieron muchos de los afortunados, policías de la unidad y personal ajeno, a quienes se les concedía ese reconocimiento.

Muchas son medallas vinculadas con la dana (por ejemplo, buzos de la policía de Galicia que ayudaron a buscar víctimas), pero han sido cuestionadas porque entre los galardonados se encuentra la jefa de seguridad del Palau, la inspectora jefa Pilar Bojo, a la que se ha intentado hacer responsable del borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio que alberga Presidencia captadas el 29 de octubre del año pasado, y que habrían acreditado con exactitud las horas de las entradas y salidas de Mazón antes y después de la polémica comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Protestas en la zona dana

Además, han sido reconocidos con la medalla de oro al mérito policial los escoltas de Mazón, lo que desde algunos sectores ha sido interpretado como el pago del silencio de qué hizo o dejó de hacer aquella tarde del 29 de octubre el president. Sin embargo, fuentes oficiales y no oficiales siempre han insistido en que lo que se ha premiado en su caso es su trabajo para proteger al presidente de la Generalitat, sobre todo durante la visita de los Reyes a la zona cero de l’Horta Sud, que acabó con una agresión al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la salida precipitada de Mazón que gestionaron esos escoltas y le sirvió para no acabar como Sánchez.

Acto de entrega de las conmemoraciones a la Policía de la Generalitat / M.A. Montesinos

Esta entrega de galardones han sido considerados por la oposición como un "intento de ganarse el silencio y la obediencia de los agentes que saben qué hizo el 29 de octubre de 2024”. Así, la diputada socialista, Marisa Navarro, ha lamentado que la "opacidad y falta de transparencia" con la que se han elegido a los galardonados “ensombrezca un acto tan solemne y noble como es el reconocimiento de la labor de policías y civiles que arriesgaron su vida para salvar a los valencianos”.

Por otra parte, algunas de las medallas a personal ajeno a la Policía que destacan son, sin duda, la concedida e impuesta a la jefa de las unidades de valoración forense integral (UVFI) de la C. Valenciana, Purificación Beltrán, una reconocida profesional de la Medicina Forense que ha convertido esas unidades, pioneras en España y promovidas bajo el Gobierno del Botánic, en un referente en toda España. Asimismo, se encuentra entre las galardonadas la abogada especializada en violencia machista Paula Grau.