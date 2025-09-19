Miguel Polo (CHJ) declara que a las 19 horas alguien gritó en el Cecopi: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo Cebellán, ha constatado ante la jueza y el fiscal de la dana la falta de decisión y los debates eternizados en el seno del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) del 29 de octubre, tal como acaba de explicar según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe así su silencio diez meses y medio después de la barrancada, al comparecer ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.

Y entre lo sucedido esa tarde, Polo acaba de declarar que a las 19 horas alguien gritó en el Cecopi: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?", según fuentes conocedoras de su declaración. "Sobre las 19 horas y algo se vuelven a conectar al Cecopi, en realidad es Emergencias quien les conecta de nuevo. No se qué dicen, pero entonces se dan cuenta de que no han enviado el mensaje, y entonces ellos dan un grito: '¿Pero no habeis mandado el mensaje?'”, prosigue.

La frase de Mompó

Esta podría ser la exclamación de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, quien aseguró: “¡Enviad ya de una puta vez la alerta!”. Fue en uno de los momentos de tensión ya que, aunque no era miembro nato del Cecopi, estuvo presente en la reunión desde el primer momento. Según el relato de Polo "en esa nueva conexión del Cecopi la sala ya está de otra manera". "Hay una vista frontal donde está la consellera, Jorge Suárez, y otras personas que en aquel momento no sabia quien eran, pero no se ve toda la sala", relata.

Con el micro cerrado

Al parecer, la consellera Salomé Pradas llegó a leer un mensaje y preguntó "si nos parecía bien". "Yo respondí que no me parecía bien, pero que mandaran algo, con el micro cerrado", apunta. "Y vuelven a decir que van a enviar dos mensajes: uno a toda la provincia de València y otra a la comarca de la Ribera alta y la Hoya de Buñol. Entonces en ese momento el jefe de área del SAIH añade que también a la Ribera Baja y l'Horta Sud", desgrana Polo.