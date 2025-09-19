El presidente de la CHJ declara que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 horas pero que ya se llegaba tarde

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha confirmado ante la jueza y el fiscal de la dana que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas, aunque a esa hora ya se llegaba tarde. Según fuentes conocedoras de su declaración, sobre las siete menos cuarto "subió no sé quién, con el aviso del barranco del Poyo. Es un caudal importante, pero que era congruente con todo lo que estaba pasando".

Polo ha insistido que en materia de barrancos, a diferencia del incremento de caudal en ríos, actuar de forma preventiva es vital porque los caudales suben de forma muy rápida. "En la pre emergencia se efectúan tres tipos de seguimiento: lluvia, incidentes relacionados, incremento de caudales, e inicio de escorrentía. El sensor sirve para saber que se inicia la escorrentía. Cuando la confederación da un aviso de 30 litros en una hora, es porque a partir de ese momento se inicia la escorrentía".

Ya a preguntas del fiscal, ha asegurado que no era "relevante" informar sobre la evolución de la crecida de barrancos como el del Poyo porque no había capacidad de reacción. El fiscal se ha interesado en por qué la CHJ no informó entre las 16:15 y las 18:43 horas del incremento de caudal del barranco del Poyo, a lo que éste ha respondido que se da información de los grandes ríos, porque de los barrancos "no hay tiempo de reacción". Además de que esa información "debía llegar a Emergencias por otra vía".

Según la documentación aportada a la causa por la CHJ, a la que ha tenido acceso EFE, hay dos avisos de la Confederación a las 15:04 y 16:13 horas donde informa del descenso progresivo del caudal del barranco del Poyo hasta los 28,7 m3/segundo, y ya no hay más avisos hasta las 18:43, donde este mismo organismo avisa de un caudal de 1.686 m3/segundo, con tendencia ascendente. El fiscal ha insistido en preguntar por qué la CHJ informó de un caudal superior a los 1.800 litros en el Poyo y no de la evolución previa, a lo que Polo ha respondido, siempre según las fuentes presentes en la declaración, según informa la agencia Efe.

De nuevo, el ministerio público ha preguntado a Polo quién decide notificar a las 16:15 horas y posteriormente a las 18:43, y si esa acción dependía de algún técnico de la CHJ, a lo que el máximo responsable de este organismo ha respondido que sí, y ha mencionado a tres personas, tras insistir en que no era "relevante" esa información porque no había capacidad de reacción a partir de esos datos. El fiscal se ha interesado en saber si, entonces, la única información que ofreció Polo al Cecopi fue la de la presa de Forata, a lo que Polo ha respondido que era la única relevante a los grandes cauces. Ha explicado el testigo que, desde seis meses antes de la dana, todos los SAIH de España vuelcan sus datos en una plataforma a la que tienen acceso los centros autonómicos de emergencias.