Morteros y ollas para luchar contra el Alzhéimer

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo domingo, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido al desarrollo del taller ‘La Caixa dels Records. Memòries de una vida’, dirigido a personas con esta enfermedad u otras demencias en su estado inicial, y donde los objetos cotidianos, como un mortero, una máquina antigua para moler café o una olla, se han convertido en la fuente para tratar de alimentar la memoria y traer al presente momentos del pasado.

La actividad se ha realizado en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia y está impulsada por el ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) en el marco del convenio de colaboración con la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer. "La cultura se convierte en una herramienta que mejora la vida de las personas con Alzheimer: genera alegría, estimula la memoria, favorece la interacción y aporta bienestar, es, sin duda, una de las iniciativas más humanas y valiosas que impulsamos desde la Diputación”, destacó Mompó.