Vaivén
Morteros y ollas para luchar contra el Alzhéimer
Mompó visita para conmemorar el Día del Alzhéimer el taller 'La Caixa dels Records' donde objetos cotidianos sirven para trabajar la memoria
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo domingo, el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido al desarrollo del taller ‘La Caixa dels Records. Memòries de una vida’, dirigido a personas con esta enfermedad u otras demencias en su estado inicial, y donde los objetos cotidianos, como un mortero, una máquina antigua para moler café o una olla, se han convertido en la fuente para tratar de alimentar la memoria y traer al presente momentos del pasado.
La actividad se ha realizado en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia y está impulsada por el ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) en el marco del convenio de colaboración con la Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer. "La cultura se convierte en una herramienta que mejora la vida de las personas con Alzheimer: genera alegría, estimula la memoria, favorece la interacción y aporta bienestar, es, sin duda, una de las iniciativas más humanas y valiosas que impulsamos desde la Diputación”, destacó Mompó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
- Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- La CHJ levantará una mota de 500 metros en el barranco de Poyo para proteger a Riba-roja
- Una profesora a la que Educación deniega su permiso: 'No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos
- El abogado de Sergio Blasco pide la nulidad de la causa en la que se enfrenta a 20 años de cárcel