El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)Miguel Polo Cebellán rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. Una comparecencia esperadísima ya que el máximo responsable del organismo de cuenca no ha realizado declaraciones públicas, apenas algunas frases en visitas de obras, pero ninguna declaración a los medios de comunicación. Sí ha dado explicaciones en encuentros de la Junta de Gobierno de la CHJ o reuniones con algunos ayuntamientos afectados. Pero el silencio impuesto desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) al máximo responsable del organismo de cuenca aumenta la expectación ante su comparecencia, que será prolija.

Polo Cebellán comparece como testigo y, por tanto, obligado a decir verdad. Y también deberá contestar a todas las preguntas de la jueza, el fiscal, las cuarenta acusaciones particulares y populares y los abogados de las defensas de los dos acusados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Aunque su condición de testigo se ha intentado cambiar por parte de algunas acusaciones populares, que han solicitado su imputación ante el supuesto "apagón informativo" de la CHJ, esgrimido por la Generalitat desde los días posteriores de la dana. Una petición que se ha topado con la negativa de la jueza de la dana, cuyas decisiones han avalado los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia de València, por unanimidad.

Remisión de correos

Sobre las acusaciones vertidas contra la CHJ para investigar a Miguel Polo y otros responsables del organismo de cuenca, la magistrada de Catarroja ha asegurado en varios autos que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo que se le atribuye "resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH (Sistema automático de información hidrológica), así como por la posibilidad de acceso al mismo". Por tanto, señalaba la magistrada en otra resolución, "ni de forma paralela [se puede] atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo".

Un sistema de observación

De hecho, el informe sobre el SAIH (Sistema automático de información hidrológica), el sistema de observación de la pluviometría y caudales, aportado por el organismo de cuenca a la instrucción de la dana demuestra que sólo en la franja horaria en la que la Generalitat denuncia el supuesto «apagón informativo» se enviaron 18 correos electrónicos. En este informe, suscrito por el propio Miguel Polo, la CHJ explica a la jueza en su informe que el SAIH no es un sistema de predicción sino que es un sistema de observación, una herramienta más al servicio de las emergencias para «captar, transmitir, procesar y presentar los datos que describen el estado pluviohidrológico e hidráulico de la cuenca».

Avisos de lluvia y de caudales

El SAIH emite dos tipos de informaciones. Los avisos de lluvia y los avisos de caudales. Los de lluvia «se emiten de manera automática mediante el envío de correos electrónicos al superarse determinados umbrales». Que en el caso de la CHJ se transmite para «registros superiores a 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 50 l/m2 en cuatro horas, tal como se recoge en el Plan especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana». De esta manera, a lo largo de todo el día, la Confederación Hidrográfica del Júcar envió hasta 198 correos electrónicos al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana de las 5.33 a las 23.18 horas del 29 de octubre como avanzó en exclusiva Levante-EMV. Algunos de ellos, sobre las precipitaciones, procedentes de los pluviómetros y de forma automática. Otros, referidos a aumentos o descensos de los caudales, han de ser validados previamente antes de ser remitidos. A Polo y a los responsables de la CHJ se les reprocha que no advirtieran en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), del incremento de caudal en el barranco del Poyo y que sólo se centrara en advertir verbalmente en esta reunión sobre el pantano de Forata, ubicado en la cuenca del río Magro.

Un sensor para el 50% de la cuenca

De hecho, el seguimiento de la pluviometría era una de las claves del 29-O. Porque el sensor del barranco del Poyo en el cruce de la rambla con la A-3, suponía «únicamente monitorizar los caudales que se generan en el 50 % de la cuenca, los que se originan aguas arriba». Y no los que llegan aguas abajo del punto de control automático que incluye a los barrancos de Horteta y Gallego. De hecho, una investigación de la Universitat de València, que reconstruyó la precipitación horaria en las subcuencas de la rambla del Poyo y del barranco de la Saleta el 29 de octubre de 2024, confirmó la hipótesis de que la primera ola que inundó l’Horta Sud fue la generada por l’Horteta. Se trata de una rambla sin caudalímetro, sin manera de controlar la evolución de lo que estaba ocurriendo, por lo que controlar de forma preventiva la pluviometría era clave. Y además lo hizo una hora antes de que el segundo aumento de caudal del Poyo del 29 de octubre golpeara de nuevo.

Víctimas por cuencas

Entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche es cuando se producen los máximos aportes y de forma sucesiva: l’Horteta recibe 20,7 hm³, seguido por el Gallego (18,3 hm³) y por último el Poyo medio, con 14,4 hm³. El agua caída en las dos subcuencas de cabecera, Grande y Chiva, se incorporaría más tarde y provocó la muerte a los 202 fallecidos en la cuenca del barranco del Poyo (otras 15 personas murieron en el río Magro y 8 fallecieron en la cuenca del río Turia. Tres personas continúan desaparecidas). De esta manera, la clave que deberá explicar Polo ante la jueza y el fiscal de la dana, además de las acusaciones y las defensas, es por qué se puso el acento en el Cecopi del 29 de octubre sobre el pantano de Forata, pero nadie reparó en la pluviometría y caudales de la cuenca del barranco del Poyo.

Sistema de alerta temprana

Polo también deberá responder sobre el retraso en licitar el sistema de alerta temprana (SAT) para informar y prevenir riadas. Una herramienta automática que sí existe en la cuenca del Ebro- y que la CHJ acaba de licitar en septiembre por valor de 1,5 millones de euros y que completará el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)- en una primera fase y que mejorará la capacidad predictiva de la zona cero de la dana. Por último, también será objeto de preguntas otro de los mantras repetidos en los diez meses de postdana: que las obras pendientes en la cuenca del barranco del Poyo [una compleja red de ramblas que se extiende sobre 450 kilómetros cuadrados (km2) y un desnivel de 1.000 metros que desciende al nivel del mar en sólo 50 km de recorrido] habrían evitado las graves consecuencias de la barrancada del 29 de octubre.

Las obras pendientes en el barranco del Poyo

Algunos peritos ya se han pronunciado al respecto. Y han recordado que la suma de los barrancos de la Saleta, Poyo, Gallego y Horteta alcanzaron los 5.000 m³ por segundo, cuando las obras previstas, y pendientes desde 2011, tienen una capacidad de 2.200 m³/s. "No se habría notado nada o habría llevado el problema a otro sitio", aseguró el ingeniero geólogo y máster en planificación y gestión de riesgos naturales por la Universidad de Alicante, Alberto Martínez Escribano, que declaró como perito el 1 de abril. Y que también desmontó otro mantra, el de las canalizaciones en el barranco del Poyo. El ingeniero geólogo recordó que la rambla que atraviesa l'Horta Sud "ya está canalizada desde Paiporta hasta la Albufera [desde 2004] y no ha servido para nada».

Argüeso aporta el informe del Miterd a las Corts

Por último, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, uno de los dos investigados en la causa de la dana presentó ayer un escrito para adjuntar a la instrucción el informe del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático (Miterd) remitido a las Corts Valencianes para la Comisión de investigación de la dana, remitido el pasado 1 de julio. Un extenso informe al que Argüeso ha tenido acceso, a pesar de que ya no ostenta cargo orgánico ni institucional alguno.