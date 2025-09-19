El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"
El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio
València
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)Miguel Polo Cebellánpidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".
