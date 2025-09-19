Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"

El máximo responsable del organismo de cuenca declara ante la jueza de la dana tras diez meses de silencio

Miguel Polo llega al juzgado para declarar por la dana

Miguel Polo llega al juzgado para declarar por la dana

Francisco Calabuig

Laura Ballester

València

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)Miguel Polo Cebellánpidió antes de las 18 horas "enviarar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana, según fuentes conocedoras de su declaración. Polo rompe su silencio diez meses y medio después de la barrancada del 29 de octubre al comparecer ante la jueza y el fiscal de la danaNuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja

Polo ha asegurado que nunca dijo en el Cecopi que la presa de Forata se iba a romper. "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación, pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabe que va a pasar".

La jueza de la dana pide los vídeos del Cecopi a Emergencias y À Punt

Un barco denunciado por llevar armas a Israel hace escala hoy en el Puerto de València

El vuelco de un vehículo obliga a corta la salida de la A-7 a Manises y provoca varios kilómetros de retención

Miguel Polo, presidente de la CHJ, declara en la causa de la dana: "No tenemos absolutamente nada que ocultar"

El presidente de ingenieros de camino, en el Senado: "Es urgente el desvío de los barrancos al nuevo cauce del Turia"

Las Corts incluye a un grupo conspiranoico en las asociaciones de damnificados para citar por la dana

El Consell ejecuta los primeros 70 millones de los fondos 'reservados' de la reconstrucción

