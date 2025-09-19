El presidente de ingenieros de camino, en el Senado: "Es urgente el desvío de los barrancos al nuevo cauce del Turia"

Nueva clase magistral de ingeniería en el Senado a cuenta de la investigación sobre la dana y van ya diez. "Estamos haciendo un máster", bromeó el senador de Compromís, Enric Morera. La importancia de las obras hidráulicas centraron una nueva sesión de la comisión de la Cámara Alta, esta vez, a cuenta del presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, José Trigueros, quien defendió la urgencia de desviar los barrancos vinculados a la Rambla del Poyo hacia el nuevo cauce del río Turia e incidió que con esas obras el impacto del 29 de octubre el impacto hubiera sido menor.

"Lo que habría pasado es que habría habido menos fallecidos", señaló Trigueros en su comparecencia ante las preguntas del PP sobre qué habría ocurrido en caso de que hubieran estado listas las obras proyectadas sobre el Poyo. Es la tesis hacia la que han puesto el foco los 'populares' en la comisión del Senado y de ahí que Trigueros haya sido el compareciente número 14 vinculado a hablar de obras hidráulicas, desvío de barrancos, presas y proyectos sin ejecutar, pero sin todavía ninguna presencia de carácter político. Trigueros ha sido el último, de momento, y ha incidido en ello.

"Si las infraestructuras previstas se hubieran ejecutado no puedo garantizar que no hubiera habido muertos, pero no hubiera sido del nivel que se produjo", explicó, recordando que el impacto en el Magro o sobre el Turia fue menor gracias a Forata y Buseo. Así, sobre el por qué no se han hecho, citó el año 2010 como un "antes y después" por la crisis económica, "no había dinero", recordando que desde entonces ha habido "otras prioridades dentro de la inversión" y añadió, además, la "influencia" de la ley de la Huerta, algo por lo que Morera le reprendió: "Es una ley de integración paisajística".

Más allá de esa "tormenta perfecta" que frenó la ejecución de estas obras, Trigueros pidió no "demonizar las obras hidráulicas" porque, según incidió el responsable de los ingenieros de camino., "desde el punto de vista técnico es la mejor manera para salvar vidas, hay que poner la prevención antes que la reconstrucción". Y dentro de esta apuntó a la necesidad de "desviar" los barrancos vinculados al Poyo, como l'Horteta o la Saleta, hacia el nuevo cauce del río Turia, el conocido como Plan Sur.

Hablar de la alerta

"Es muy importante el desvío de los barrancos al Turia", remarcó recordando que el nuevo cauce puede soportar un caudal de alrededor de 5.000 metros cúbicos. "Sin esto hubiera sido muy gordo, València habría sufrido", apuntó. No obstante, no ha recordado que en el barranco del Poyo se llegaron a alcanzar los 4.000 metros cúbicos por segundo. Eso sí, lamentó la "falta de acuerdos" entre los principales partidos políticos "sobre aspectos técnicos" y en la lista de peticiones agregó que se cambie la ley para "agilizar" la tramitación de este tipo de proyectos.

Trigueros, a quien el Grupo Socialista le recordó su pasado en los director general en el gobierno de José María Aznar o en los autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, acabó enzarzándose sobre si el envío de la alarma o no antes hubiera salvado a más gente entre reproches del PSOE por la ausencia de Carlos Mazón. "Claro que deberían haber funcionado las alertas", indicó, aunque exoneró que toda la responsabilidad fuera "de una sola persona", evitando, no obstante, pronunciarse sobre si el 'president' obró o no adecuadamente.