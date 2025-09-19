La Fe de València supera los 1.000 trasplantes de corazón en casi 40 años y es líder en toda España

En 1987, el hospital La Fe de València realizó el primer trasplante de corazón. Han pasado 38 años y, desde entonces, el centro ha realizado un total de 1.097 trasplantes cardiacos, con los que ha superado la mágica cifra del millar de intervenciones -se consiguió en 2023- y se convierte en el hospital más trasplantador de España en esta materia, tanto entre la población adulta como pediátrica. Además, también es el centro líder en trasplantes simultáneos de corazón, pulmón y riñón, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Desde los inicios del programa, además del millar de cardíacos, el centro ha realizado más de 1.000 pulmonares y 3.000 hepáticos.

La Fe se ha convertido en un hospital de referencia en esta materia y en la de los trasplantes en general. Cabe recordar que, en 2024, se convirtió por primera vez en su historia en el que realizó más trasplantes de toda España y la Comunitat Valenciana en la región europea con más de cinco millones de habitantes líder en trasplantes con 696 trasplantes -395 realizados en La Fe- y 305 donantes. Solo en este centro, se realizaron 47 trasplantes de corazón, 105 hepáticos, 100 pulmonares, batiendo su récord histórico, 136 renales y 7 de páncreas.

Un "orgullo" de sistema

Según el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, estas cifras son posibles gracias, principalmente, a la "generosidad y la solidaridad" de la ciudadanía valenciana porque "no hay trasplante sin donante"; así lo ha explicado en una jornada celebrada este viernes en el hospital para celebrar el hito, con una serie de charlas con pacientes y profesionales. Los otros dos pilares de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes son, según Gómez, la "excelencia" de los equipos de todas las especialidades -La Fe cuenta con toda la cartera de trasplantes, así como con intervenciones de altísima complejidad, como hepatopancreático, riñón-páncreas, bicondilar- y de la calidad del sistema.

Unidad de trasplantes del hospital Clínico de València, con el coordinador autonómico Rafael Badenes. / Miguel Angel Montesinos

Según explicaba el pasado año el coordinador autonómico, Rafael Badenes, un valenciano tiene hasta cinco posibilidades más de recibir un órgano que un ciudadano de Alemania y que el 95 % de las personas que necesitan uno en la Comunitat Valenciana lo consigue. "La media autonómica de donaciones se sitúa 10 puntos por encima de la nacional", ha apuntado esta mañana. Por su parte, el gerente de La Fe, ha subrayado "la importancia del trabajo multidisciplinar y la innovación contante para mantener los resultados en niveles de excelencia".

486 trasplantes este año

En los nueve primeros del año, la Comunitat Valenciana lleva un total de 486 trasplantes de órganos con el siguiente reparto por tipologías: 301 de riñón, 80 hepáticos, 34 cardiacos, 66 pulmonares y cinco de páncreas. Según el conseller Gómez, la tendencia lleva a pensar que se superarán las cifras del año pasado, aunque "siempre hay que mantener la cautela". De no conseguirlo, no se muestra preocupado porque "no se trata solo de extender el número, ni las cifras", sino de buscar "la calidad y un alto nivel de supervivencia" porque ese es el verdadero éxito.

Acto en La Fe por los 1.000 trasplantes cardiacos. / Miguel Angel Montesinos

Un ejemplo de ello es Emilio Badimón, quien recibió un trasplante cardíaco hace 19 años y, en la actualidad, es presidente de la Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón y Pulmón (Avatcor). "Cumplimos vida cada año gracias al donante y a la sanidad pública -, ha explicado-. Llegué a un trasplante después de una neumonía muy fuerte y tengo una vida prácticamente normal, puede hacer casi cualquier cosa, gracias a haber recibido un órgano". De hecho, ha reconocido que no se imaginaba tener la vida que tiene aún con el órgano recibido, que es "similar" a la de sus amigos jubilados con su misma edad.