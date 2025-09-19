Vicent Martínez, varias veces aspirante a rector: "No voy de candidato, creo en la renovación generacional"

Comienza la carrera al rectorado de la Universitat de València. Aunque aún queda lejos -las elecciones serán a principios de 2026- los aspirantes toman posiciones y algunos, incluso, han comenzado a presentar sus candidaturas para suceder a Mavi Mestre, como el hasta ahora vicerrector de Internacionalización y Multilingüismo de la institución, Carles Padilla. Cuando quedan meses para las elecciones, otras caras conocidas de la Universitat se autodescartan para el proceso.

Es el caso del dos veces candidato alternativo a rector de la Universitat de València (UV) y catedrático de Astronomía y Astrofísica, Vicent J. Martínez que, como ya avanzó en marzo y ha reiterado este jueves, no se presentará. “Creo firmemente en la renovación generacional", ha destacado, como hiciera entonces. Asegura que le toca al profesorado más joven liderar el rectorado.

"Es el momento"

"Igual que cuando competí con Mavi Mestre en 2018 se decía que ya tocaba una rectora, pienso que ahora es el momento de que el profesorado más joven lidere el cambio que necesita nuestra universidad", destacó ya el pasado marzo.

Martínez se autodescartaba -y se autodescarta ahora- como candidato a encabezar una de las candidaturas a las próximas elecciones rectorales. Es una cara conocida en estos comicios: ya se presentó en 2014, en los que ganó el exrector Esteban Morcillo, que en ese momento resultó reelegido. También lo hizo en 2018, y sus resultados forzaron una segunda vuelta que finalmente ganó Mavi Mestre por casi seis puntos de diferencia en el voto ponderado.

Voto telemático

El pasado mes de marzo, Vicent Martínez inició una campaña para que la institución implantara el voto telemático en las elecciones al rectorado. La UV es la única de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana que aún mantiene el voto presencial. En una carta a la Secretaría General de la UV, explicaba que "son muchas las universidades de nuestro entorno que usan, desde hace años, el voto electrónico en este tipo de elecciones, pues las ventajas son evidentes". "La persona interesada puede votar en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo electrónico", apuntaba, además de que "el proceso de votación y el proceso de recuento (escrutinio y publicación de los resultados) son mucho más rápidos y seguros".

Martínez explica que recibió una respuesta de la Universitat en la que agradecían la propuesta, pero añadían que no contemplaban, de momento, hacer esa modificación. Eso sí, diversas juntas de facultad de diversas facultades sí apoyaron la iniciativa, un apoyo que trasladaron al rectorado, entre ellas Biología, Física, o Ciencias Sociales.