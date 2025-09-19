Una asociación de víctimas de la dana se concentrará ante las Corts el día del debate de política general: “Mazón sigue mintiendo”

La Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 ha acordado no asistir al pleno del Debate de Política General de las Corts Valencianes del próximo martes. En su lugar, han convocado una concentración en la puerta principal del parlamento valenciano para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón que, ha denunciado, “sigue mintiendo”. “Las víctimas exigimos verdad, justicia y reparación, que es justamente lo contrario de lo que representa y hace Carlos Mazón”, han denunciado en un comunicado.

“El motivo de nuestra decisión es un conjunto de razones de peso”, han explicado en este comunicado. La asociación de la que es portavoz Mariló Gradolí ha destacado, en primer lugar, que el president “sigue mintiendo y ocultando la verdad sobre dónde estuvo y qué estaba haciendo el día 29 de octubre de 2024, mientras 229 valencianos y valencianas morían ahogados por su incapacidad y negligencia”. Así lo demuestra, dicen, la reciente carta de la periodista Maribel Vilaplana, que comía con él el día de la dana. “Una persona que, un año después de una catástrofe histórica como la que sufrimos, sigue mintiendo, simplemente no es de fiar ni puede representar al pueblo valenciano: de hecho, la mayoría absolutísima de valencianos y valencianas quiere –queremos– su dimisión”, han destacado.

"Son responsables de no hacer nada para que no se repita"

Pero extienden también la responsabilidad por ese engaño a todo el gobierno valenciano. “Han intentado ocultar su negligencia criminal culpabilizando de manera miserable a los técnicos y profesionales de emergencias, de bomberos, de la CHJ… ¿quién queda por intentar culpabilizar?”, se han preguntado. Aun así, apuntan que “cada día las pruebas en su contra aumentan, y un buen ejemplo es el vídeo que intentaron censurar en el que se ve cómo la consellera Prades era quien daba órdenes respecto al mensaje de alerta que nos enviaron tarde y mal”. “Cuando los políticos son responsables de la muerte de 229 víctimas, deben dimitir, si es que tienen dignidad y honor”, han indicado.

Asimismo, denuncian que, de momento al menos, “también son responsables de no hacer nada para evitar que la tragedia se repita”, porque el Consell está sometido “a las órdenes de la extrema derecha”, lo que les impide desarrollar las políticas de adaptación al cambio climático necesarias. “Para ellos, la “reconstrucción” es, simplemente, dejar las cosas como estaban: si vuelve a pasar lo que ocurrió hace un año, estaremos igual”, han defendido. Se sienten “en riesgo”. “Toda la población que vive en las zonas afectadas vuelve a mirar el cielo con angustia conforme se aproxima el otoño. Los valencianos y valencianas no nos merecemos esto”, han subrayado.

Cartel de la concentración / Redacción Levante-EMV

"Se burlan de las víctimas"

“En lugar de avergonzarse de su negligencia criminal y de su irresponsabilidad política, y de pedir perdón a las víctimas y cambiar su negacionismo climático por una política responsable de adaptación a los efectos del cambio climático, Mazón y su partido se burlan de las víctimas y de todos los valencianos y valencianas cuando afirman que son los únicos que se preocupan de verdad por las emergencias”, han añadido. “Es difícil explicar educadamente los sentimientos que provoca en las víctimas tener que soportar esa afirmación llena de soberbia, arrogancia y desprecio hacia las 229 víctimas mortales”, han reconocido desde la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024.

Por todo ello, y en medio de la polémica política por la no invitación por parte de la Presidencia de la Cámara -que ostenta Vox- esta asociación, una de las mayoritarias, ha decidido rechazar esa posible invitación. La presidenta de las Corts , la dirigente de Vox Llanos Massó, aseguró este martes que la presidencia de la Cámara "no puede invitar directamente" a las asociaciones de víctimas de la dana para que estén presentes en el Debate de Política General que se celebra el próximo 23 de septiembre , tal y como le había solicitado el PSPV, y recalcó que se trata de una cuestión "de cada grupo parlamentario", aunque añadió que ella no tiene "ningún problema" de que acudan estos colectivos.

Invitados del PSPV y Compromís

Desde el PSPV-PSOE, por su parte, aseguran que ya han cursado las invitaciones a las tres asociaciones mayoritarias -la citada Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Asociación de Damnificados Dana - Horta Sud. La cámara ya está tramitando esas invitaciones. “Si las Corts y la Generalitat abandonan a las víctimas, el PSPV estará a su lado", defendió este martes el síndic socialista, José Muñoz.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Damnificados Dana - Horta Sud, Christian Lesaec, asegura que han recibido, aunque de forma no oficial todavía, la invitación del síndic del PSPV, José Muñoz, y de Joan Baldoví, el síndic del Compromís, que ofrecía uno o dos asientos más. En principio han aceptado y acudirán tres representantes.