El vuelco de un vehículo obliga a corta la salida de la A-7 a Manises y provoca varios kilómetros de retención

El vuelco de un vehículo en la salida hacia la carretera de Manises de la A-7 en sentido Barcelona está provocando retenciones en la autovía. El accidente ha obligado a cortar la salida hasta que se retiré el vehículo accidentado y Tráfico está desviando al tráfico por la autovía hacia la salida siguiente.

Los problemas en la A-7 se suman al resto de atascos que, a esta hora, se registran en las principales autovía de entrada y salida de València. A los 3 kilómetros de retenciones en la A-7 se le suman otros tres en la V-30 sentido A-7 a partir del kilómetro 8. También hay varios kilómetros de circulación lenta en la CV-30 a la altura de Paterna.

Sin embargo, los esfuerzos de Tráfico se centran a esta hora en mejorar el tráfico en la autovía del Mediterráneo y en retirar los restos del vehículo volcado a la altura del kilómetro 330 para poder recuperar la circulación en la salida hacia la carretera de Manises.