Tráfico
El vuelco de un vehículo obliga a corta la salida de la A-7 a Manises y provoca varios kilómetros de retención
El vuelco de un vehículo en la salida hacia la carretera de Manises de la A-7 en sentido Barcelona está provocando retenciones en la autovía. El accidente ha obligado a cortar la salida hasta que se retiré el vehículo accidentado y Tráfico está desviando al tráfico por la autovía hacia la salida siguiente.
Los problemas en la A-7 se suman al resto de atascos que, a esta hora, se registran en las principales autovía de entrada y salida de València. A los 3 kilómetros de retenciones en la A-7 se le suman otros tres en la V-30 sentido A-7 a partir del kilómetro 8. También hay varios kilómetros de circulación lenta en la CV-30 a la altura de Paterna.
Sin embargo, los esfuerzos de Tráfico se centran a esta hora en mejorar el tráfico en la autovía del Mediterráneo y en retirar los restos del vehículo volcado a la altura del kilómetro 330 para poder recuperar la circulación en la salida hacia la carretera de Manises.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
- Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7
- El nuevo vídeo de Emergencias eleva el tono de la oposición contra Mazón
- La CHJ levantará una mota de 500 metros en el barranco de Poyo para proteger a Riba-roja
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- Una profesora a la que Educación deniega su permiso: 'No lo pedimos por gusto, sino para cuidar de nuestros hijos gravemente enfermos
- El abogado de Sergio Blasco pide la nulidad de la causa en la que se enfrenta a 20 años de cárcel