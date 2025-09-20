Catarroja ‘desconecta’ de la dana con su gran fiesta del ‘allipebre’

Miles de personas han celebrado hoy en el Port de Catarroja la gran fiesta del ‘allipebre’, en una jornada festiva marcada por las ganas de los vecinos de pasar página de la dana (aunque fuera por unas horas) y pasarlo bien tras un mal año para todos. Más de 120 personas han elaborado el típico guiso de anguilas y patatas en los tradicionales pucheros de hierro, siguiendo la receta de los antiguos pescadores de la Albufera. Este año se ha celebrado el LIII aniversario de un auténtico referente gastronómico de Valencia. El primer premio, dotado con 600 euros, ha sido para el ‘allipebre’ elaborado por la joven Blanca García Campos.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado: «El concurso de ‘allipebre’ siempre ha sido una celebración de nuestras raíces y tradiciones. Este año, además, es un homenaje al trabajo y a la hermandad del pueblo de Catarroja». El emblemático concurso está organizado por la Comunidad de Pescadores en colaboración con el Ayuntamiento de Catarroja, que ha facilitado los ingredientes y la leña.

Catarroja celebra el LIII Concurso Internacional de Allipebre / Francisco Calabuig

260 kilos de anguilas

La cita ha vuelto a convertir el Port de Catarroja en lo más parecido a un pícnic en el que se han repartido más de 2.000 raciones gratuitas de este plato tradicional, realizadas con 260 kilos de anguilas.

Blanca García ha recibido el premio de la mano de la alcaldesa y del presidente de la Comunidad de Pescadores, Miguel Raga. El segundo galardón ha sido para Suplicio Fernández Guillem, el tercero para Vicente García Campos y el cuarto para Amparo Pérez Tornero. El segundo y tercer premio tienen una dotación de 400 y 200 euros.

La celebración de la ganadora del primer premio. / Levante-EMV

En total, se repartieron diez reconocimientos: tres premios económicos, dos accésits, un jamón y un perol, además de cinco diplomas.

Más de cincuenta años

Con más de cincuenta años de historia y declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico, el Concurso Internacional de Allipebre es el acto gastronómico más distintivo de Catarroja y uno de los más antiguos de España.

Celebrarlo en el Port, enclave de gran valor cultural, ambiental e identitario del pueblo, resalta la tradición y la unión vecinal que caracteriza el municipio.

«El Port de Catarroja ha vuelto a lucir como espacio de encuentro y de tradición para todo el vecindario y visitantes, gracias a la dedicación de la Comunidad de Pescadores que ha puesto mucho aprecio en este acto emblemático de la joya natural de nuestro municipio», ha subrayado la alcaldesa, Lorena Silvent.