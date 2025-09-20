Segundo golpe de calor en las aulas: una profesora del IES Campanar acaba en Urgencias

Las altas temperaturas en las aulas -la mayoría sin climatización- ha provocado varios estragos en este inicio de cursos. Una profesora del IES Campanar de València fue trasladada a Urgencias por una ambulancia el miércoles, tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el centro y, desde entonces, está de baja. Así lo cuentan a Levante-EMV desde la plataforma progresista És País Valencià, quienes explican que las "temperaturas en las aulas se están disparando por encima de los 30 grados con normalidad".

La situación ha llevado a esta entidad a ponerse en contacto con el centro para recabar la información necesaria y poder formalizar una denuncia a inspección de trabajo. No es un caso aislado, explican, sino que están recogiendo decenas de casos para presentarlos en bloque. El golpe de calor sufrido por la docente -cabe recordar que se trata de un impacto en la salud que puede ser causa de un fallecimiento- se une a la vulnerabilidad de parte del alumnado del centro "diagnosticado con problemas de salud" y que tienen mayor riesgo de sufrir el impacto del calor extremo. "Esta situación es un ejemplo más de que el negacionismo climático e inacción de Rovira y del Consell -, asegura Kilian Cuerda, miembro de la plataforma- son un peligro público y una amenaza directa a la seguridad e integridad física de docentes y alumnado".

Una lipotimia en Alicante

El caso de la profesora de Campanar se une a la lipotimia, con desmayo incluido, sufrida por una alumna del instituto Miguel Hernández de Alicante este miércoles cuando estaba cumplimentando una matrícula, como cuenta el periódico Información de Prensa Ibérica. La joven de 20 años se desmayó, con la mala fortuna de darse un golpe en la cabeza con el mostrador del centro y otro cuando cayó al suelo. El suceso provocó un enorme susto y la estudiante de Formación Profesional (FP) fue atendida en un primer momento por un compañero socorrista y por el personal del instituto hasta que llegaron los servicios de emergencia. Así lo han confirmado desde el centro educativo, donde la mayoría de sus aulas disponen de termómetros y e incluso tienen una estación meteorológica.

En este instituto se han producido también varios mareos de varios alumnos de Secundaria, al igual que está ocurriendo en otros centros educativos, de municipios como Orihuela, Torrevieja, San Vicente y Dénia, según han denunciado los principales sindicatos de la enseñanza. "Hay malestar del profesorado por sudoración excesiva e incluso mareos y pérdidas leves de conciencia”, afirma la Junta de Personal Docente no universitario.

Calor en los barracones

Uno de los puntos "calientes" están siendo los barracones de los colegios habilitados en los centros destruidos por la dana; en el IES Berenguer Dalmau de Catarroja se han registrado 33 grados, como publicaba este viernes este periódico. En estas condiciones están dando clase los miles de alumnos y docentes de los barracones de la zona cero de la dana, ya que el caso del centro de Catarroja no es el único. Las altas temperaturas de estos días, sumadas al techo de chapa de las prefabricadas han provocado que se alcance un calor asfixiante en las aulas para los jóvenes.

Un termómetro que marca 33 grados en los barracones el IES Berenguer Dalmau de Catarroja. / Levante-EMV

El aire acondicionado que tienen las aulas no es suficiente para paliar el intenso calor que pega sobre los tejados. “Sin aire acondicionado llegaríamos a los 50 grados”, cuenta una profesora. Es, de hecho, lo que pasa en los pasillos, donde no hay aire y pese a que los docentes abren las puertas de las aulas para que llegue algo de fresco se han registrado temperaturas de más de 40 grados.

El patio es otro de los grandes problemas de los que ya se quejaban tanto el profesorado como las familias antes de empezar el curso. La falta de sombras y árboles y el asfaltado convierten las zonas para jugar o descansar en un lugar muy caluroso, especialmente en el segundo patio de la mañana, que es a mediodía.

Educación tiene un plan

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo está trabajando en la elaboración de un Plan de Confort Térmico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana que ayude a paliar y mejorar las temperaturas de estos edificios. Así lo ha indicado el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, quien ha recordado que en la mesa sectorial del pasado 4 de septiembre “los sindicatos educativos nos indicaron que ya solicitaron este plan a los responsables de la Conselleria de Educación en 2018, pero el anterior Gobierno valenciano no lo hizo y únicamente se limitó a sacar una instrucción cinco años después”.

“Por tanto, esta cuestión no es nueva ni la situación se ha producido este curso, aunque a diferencia de los anteriores gestores este Consell sí tiene voluntad de solucionarlo para dar respuesta a las necesidades de bienestar de los alumnos y docentes”, ha añadido. Larena ha destacado que ya se están sentando las bases de este plan. “Hay que tener en cuenta que cada centro precisa de unas medidas diferentes, teniendo en cuenta las características constructivas de cada edificio y las peculiaridades de la zona donde esté ubicado. Por tanto, se trata de una solución a medida para cada caso”.