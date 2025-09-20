Una concentración en València homenajea a los médicos en Gaza: "Cada día que resistís, salváis vidas"

Una concentración en València ha homenajeado al personal sanitario que trabaja en Gaza y han reclamado el fin del genocidio. "Resistir es salvar vidas. Cada día que resistís, salváis vidas", ha sostenido en declaraciones a Europa Press Televisión Santiago Casal, de la plataforma Parar la Guerra --organizadora del acto--.

Ataviados con batas blancas, un grupo de personas se ha concentrado frente a la Llotja, tras una pancarta con el lema 'Por la paz, alto el fuego ¡ya! Ni terrorismo ni genocidio', desde donde han lanzado proclamas como 'Netanyahu y Trump, al Tribunal Penal', 'No es una guerra es un genocidio' o 'Todos somos Gaza'.

Casal ha resaltado que, ante el "recrudecimiento de la hostilidad en Gaza, del genocidio", han decidido realizar una acción de apoyo al personal sanitario, ya que su trabajo salva vidas. Además, también han mostrado su apoyo a la flotilla y a la importancia de su llegada a Gaza con ayuda humanitaria y sanitaria.

Los sanitarios valencianos que se han concentrado esta mañana contra el genocidio en Gaza. / Eduardo Ripoll

"Estamos asistiendo seguramente a uno de los genocidios más brutales desde hace 80 o 90 años. Y es un genocidio, la palabra es genocidio, ya pueden darle las vueltas que quieran", ha aseverado Casal, quien ha recalcado que a las personas que niegan el genocidio "no es posible que les salga gratis".

Presión social

En este sentido, ha considerado que "la presión social más pronto que tarde acaba pasando factura". "Creo que eso es lo que tenemos a mano, lo que podemos hacer y lo que yo creo que debemos incrementar y seguir haciendo", ha planteado, al tiempo que ha agregado que tienen programado un calendario de movilizaciones "en 200 o 300 poblaciones en toda España".

"Lo que hay que hacer es ampliar, aumentar y profundizar la presión social, porque no es posible que la inactividad o incluso la propaganda a favor del genocidio salga gratis. Esto es como el 'No a la guerra', al final se acabó pagando quienes defendieron la guerra", ha insistido Casal, que ha detallado que la plataforma Parar la Guerra se orienta a "proponer actividades que la mayoría de la gente puede hacer".

Al respecto, ha subrayado que "cuanta más presión social, más cerca estaremos" y ha augurado que no van a parar en la lucha contra un "insoportable" genocidio que "están retransmitiendo en directo".

"Faro de humanidad"

Posteriormente, se ha procedido a la lectura del manifiesto, en el que han exigido un alto el fuego "inmediato y definitivo" y han homenajeado al personal sanitario que "resisten cuidando, sanando y acompañando en medio de la devastación".

"Vuestra entrega, a riesgo de la propia vida, es un faro de humanidad. Vosotras y vosotros sois el ejemplo más claro de que resistir es salvar vidas, de que cada gesto de cuidado es un acto de esperanza frente al horror", han recalcado.

Por ello, han agradecido al personal sanitario su lucha diaria. "Gracias a quienes, sin descanso, impedís que el genocidio se cobre más vidas de las que quisieran Trump y Netanyahu. Gracias por enseñarnos que la vocación sanitaria es, ante todo, un compromiso con la vida y con la justicia", han puesto en valor.

Además, han señalado que cada sanitario en Gaza "es también una víctima y, al mismo tiempo, un símbolo de resistencia y dignidad".