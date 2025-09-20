El Congreso también suspenderá el pleno del 9 de octubre por el día de la C. Valenciana

El Congreso no celebrará el pleno previsto para el próximo 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana, para "facilitar la participación de los diputados y diputadas" en estos festejos. La petición la ha elevado este viernes el PSOE a la Mesa de la cámara baja, que con toda probabilidad la resolverá de manera favorable en la reunión del martes. La decisión llega después de que el Gobierno y sus socios en el Congreso ya dejaran despejado el calendario para que el 11 de septiembre, Diada en Cataluña, no coincidiera con ninguna sesión plenaria.

Aquel gesto a Cataluña y en especial a ERC y Junts, de quien depende en buena medida el Ejecutivo de Pedro Sánchez, fue interpretado como un nuevo agravio por la dirección nacional del PP hacia el resto de territorios. Sin embargo, como también ha pasado con anteriores pactos del PSOE con el independentismo como el relativo a la quita de la deuda, los socialistas ahora extienden esa medida inicialmente amarrada con Cataluña a las demás autonomías.

Los populares también aprovecharon el cambio en el calendario por la Diada para recordar el mantenimiento por parte del Gobierno del pleno del pasado 30 de octubre, día después de la dana de Valencia. Aunque la presidenta de la cámara Francina Armengol, terminó suspendiendo la sesión por la petición de varios grupos, sí se celebró el pleno urgente en el que se aprobó el decreto de RTVE para renovar el Consejo de Administración de la televisión pública.

El escrito presentado este viernes ante la Mesa, firmado por el portavoz del PSOE Patxi López, el grupo socialista solicita modificar el calendario se sesiones en el Congreso "para que se excluya" del mismo la jornada del 9 de octubre, "por celebrarse ese día el Día de la Comunitat Valenciana, y de esta manera facilitar la participación de los diputados y diputadas en tal celebración", según consta en el documento.