Miguel Polo (CHJ) declara que pidió el Es Alert para Forata a las 17.30 y que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) rompió ayer su silencio de diez meses y declaró durante ocho horas ante la jueza, el fiscal y la cuarentena de abogados, entre acusaciones y defensas, de la causa de la dana. Polo defendió en sus respuestas que se anticipó al desastre en la presa de Forata (en el río Magro) pero derivó la responsabilidad del control del barranco del Poyo a la Generalitat Valenciana, la competente en el Plan especial ante el riesgo de inundaciones, defendió.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha remitido durante estos diez meses cumplida información sobre el control de presas y el dispositivo SAIH (Sistema automático de información hidrológica) que recoge información de pluviometría y de caudales en el río Magro, las presas valencianas y el barranco del Poyo (donde sólo existe un único sensor). Pero el presidente del organismo de cuenca ofreció ayer por primera vez su versión de lo que vivió durante la reunión del Cecopi del 29 de octubre, convocado a las 17 horas, y lo que allí se dijo y debatió.

Polo reveló en su declaración que el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, tuvo tres recesos: a las 17.15, a las 18 horas y a las 19.30 horas, cuando hasta ahora sólo se conocían dos. Polo y el resto de responsables de la CHJ lo siguieron de forma telemática (al igual la Aemet o la delegada del Gobierno). Y se inició con "ellos []os asistentes presenciales] que empiezan a hablar de las inundaciones de Utiel", donde a esa hora ya habían desaparecido o fallecido seis personas. "Yo corto esas intervenciones y les hablo de la situación de la presa de Forata, porque el jefe de área de explotación [de la presa] advierte que para esos caudales [registrados en esos momentos] será necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa". Tras esta advertencia, Polo recordó "haber oído 'media hora de reflexión' y que hubo una pausa de desconexión, una vez dí la información sobre la presa" de Forata.

También negó haber dicho en el Cecopi que la presa de Forata se fuera a romper: "Solo se dijo que había incertidumbre de qué pasaría con la coronación [del agua que entraba], pero al ser la presa de Forata de hormigón no se sabía qué iba a pasar". Como dclaró el perito Fran Vallés, la presa de Forata cumplió su función ya que de los 2.200 metros cúbicos por segundo que llegaron a entrar, la estructura hidráulica laminó o redujo el caudal de salida a 1.100 m3/seg.

Tras este primer receso es cuando Polo defiende que planteó "enviar un mensaje a la población", en referencia al Es Alert, que "se conocía desde la etapa de José María Ángel al frente de las Emergencias". A partir de este momento se inicia un "debate sobre esta situación por parte de los responsables de Emergencias de la Generalitat. La consellera [Salomé Pradas] decía que por qué se declaraba la emergencia, que qué era eso. Nosotros no dábamos crédito". Un debate que exasperó a los responsables de la CHJ, según el testimonio de Polo.

A las 18 horas se produjo un nuevo receso, que en esta ocasión duró una hora. Al retomarse la conexión, los responsables de Emergencias presentes en el Cecopi del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana seguían debatiendo sobre el contenido del Es Alert, como demuestra el vídeo grabado por À Punt publicado el 10 de septiembre por RTVE. A esa hora, según Polo, "Emergencias nos conecta de nuevo. No se qué dicen, pero entonces nos damos cuenta que no han enviado el mensaje, y desde la CHJ damos un grito: '¿Pero no habeis mandado el mensaje?'”, explicó ante la jueza y posteriormente, en su comparecencia ante los periodistas.

"Estábamos preocupados por los avisos"

Un retraso que desesperó a los representantes de la CHJ, asistentes en remoto al Cecopi. "Veíamos que no se tomaban decisiones, y estábamos preocupados por los avisos. Por nuestra parte fue muy tensa la situación porque no se tomaban decisiones". El presidente de la CHJ también aseguró haber oído "a la consellera decir varias medidas: la que más se me quedó fue la palabra confinamiento". También asegura que se le quedó "grabado cómo el director Jorge Suárez le insistió varias veces a la consellera que la ley la amparaba a tomar cualquier medida, porque ella tenía dudas de si podía o no tomar medidas".

Al parecer, la consellera Salomé Pradas llegó a leer un mensaje y preguntó "si nos parecía bien". "Yo respondí que no me parecía bien, pero que mandaran algo, con el micro cerrado", apunta. "Y volvieron a decir que iban a enviar dos mensajes: uno a toda la provincia de València y otra a la comarca de la Ribera alta y la Hoya de Buñol. Entonces en ese momento el jefe de área del SAIH añadió que también a la Ribera Baja y l'Horta Sud", desgranó Polo.

Sara Fernández

De hecho, l'Horta Sud se introduce a partir de este momento como destinataria del mensaje Es Alert porque la CHJ remitía desde antes de las 17 horas el aviso de superación de lluvia en Chiva, y luego el aviso de lluvia en Riba-roja, y el de precipitación de 4 horas en Riba-roja. Información que no para de enviarse" (todo son ubicaciones en la cuenca alta del norte del barranco del Poyo", según explicó Polo. Es a partir de las 18.43 horas cuando llegó la alerta de caudal del barranco del Poyo. Un detalle en el que fue especialmente incisivo el interrogatorio del fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo.

"¿Por qué el SAIH no envió ningún correo electrónico de caudal del sensor del barranco del Poyo a Emergencias desde las 16.15 hasta las 18.43 horas?", se interesó el fiscal porque, recordó, "en ese transcurso de tiempo se superan umbrales… Hay un crecimiento exponencial… A las 16.40, a las 17.05 horas en el SAIH se supera el umbral de 70, ¿Por qué no se envían esos correos avisando del aumento al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana?". En el interior de la sala, Polo explicó este momento crucial con excesivos tecnicismos que dieron alas a la teoría del supuesto "apagón informativo" que defiende la Generalitat desde los primeros días postdana.

Efectivamente, Polo no alertó en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo a las 18.43 horas (1.600 m3/seg detectados en Riba-roja) porque ese caudal era, a su juicio, asumible por el barranco del Poyo. Pero lo que se desconocía era que los afluentes del Poyo al sur de la cuenca, ya habían aportado 2.283 metros cúbicos por segundo. El conocido como el barranco del Poyo (o Chiva-Torrent-Catarroja, según el municipio que atraviesa) es una extensa cuenca de 479 kilómetros cuadrados (km2) en la que el agua recorre apenas 40 kilómetros, hasta desembocar en l’Albufera .

El máximo responsable de la CHJ rechazó a la salida del juzgado que dijera en ningún momento en su declaración que no era importante vigilar el Poyo aquel 29-O. "No he dicho semejante barbaridad, no sé quién ha sacado esas palabras de contexto". Polo recordó que el daño mortífero de aquella jornada estuvo provocado por la suma de todos los caudales que pasan por l'Horta Sud como l'Horteta, Gallego y Pozalet-Rambleta-Saleta. Como ya publicó en su día Levante-EMV realmente fueron Horteta y Gallego quienes provocaron la primera ola de la riada en l'Horta Sud, casi una hora antes que la del Poyo. Ni Horteta, ni Gallego tienen medidores de caudal. El sensor del Poyo, situado en el puente de la A-3 solo recoge el 50 % de los caudales. De ahí la importancia de que Emergencias hubiera activado una vigilancia continuada del territorio tras las alarmas de lluvias intensas.

Por último, Miguel Polo también aseguró que "no hubo ningún apagón informativo" por parte de la CHJ. "Estuvimos dando información en todo momento", señaló Polo quien añadió que creía que esa información que se estaba transmitiendo se estaba "teniendo en cuenta" en el Cecopi.