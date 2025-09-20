Emilio Badimón, uno de los 1.000 trasplantados de corazón en La Fe: "Gracias a un donante, tengo una vida casi normal"

"Nunca imaginé que podría tener la vida que tengo y hacer lo mismo que el resto de amigos jubilados después de un trasplante de corazón". Quien habla es Emilio Badimón, quien recibió un trasplante cardíaco hace 19 años y, en la actualidad, es presidente de la Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón y Pulmón (Avatcor). "Cumplimos vida cada año gracias al donante y a la sanidad pública -, ha explicado-. Llegué a un trasplante después de una neumonía muy fuerte y tengo una vida prácticamente normal, puedo hacer casi cualquier cosa, gracias a haber recibido un órgano".

El suyo es uno del más de un millar de trasplantes cardiacos, 1.097 exactamente, en el hospital La Fe de València desde 1987, cuando el centro realizó la primera intervención de este tipo. Desde entonces, han pasado 38 años y el hospital es el que más cirugías de esta tipología ha realizado en España. En 2024, se convirtió por primera vez en su historia en el que realizó más trasplantes de toda España, con 395 casos: 47 trasplantes de corazón, 105 hepáticos, 100 pulmonares, batiendo su récord histórico, 136 renales y 7 de páncreas. Desde los inicios del programa, además del millar de cardíacos, el centro ha realizado más de 1.000 pulmonares y 3.000 hepáticos, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Este viernes asistió a la jornada festiva para celebrar el millar de trasplantes como el suyo y como el de Jaime Tormo. Él recibió un corazón hace 17 años y, desde entonces, se muestra tremendamente "agradecido" a los donantes y a las familias porque su gesto solidario "ayuda a otras siete u ocho personas a seguir con vida". Ahora solo puede tratar de devolver el "favor que la sociedad me ha hecho" y, por eso, se dedica a acompañar a las familias y a los pacientes que reciben un órgano.

Un "orgullo" de sistema

Según el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, estas cifras son posibles gracias, principalmente, a la "generosidad y la solidaridad" de la ciudadanía valenciana porque "no hay trasplante sin donante"; así lo ha explicado en una jornada celebrada este viernes en el hospital para celebrar el hito, con una serie de charlas con pacientes y profesionales. Los otros dos pilares de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes son, según Gómez, la "excelencia" de los equipos de todas las especialidades -La Fe cuenta con toda la cartera de trasplantes, así como con intervenciones de altísima complejidad, como hepatopancreático, riñón-páncreas, bicondilar- y de la calidad del sistema.

Unidad de trasplantes del hospital Clínico de València, con el coordinador autonómico Rafael Badenes. / Miguel Angel Montesinos

Según explicaba el pasado año el coordinador autonómico, Rafael Badenes, un valenciano tiene hasta cinco posibilidades más de recibir un órgano que un ciudadano de Alemania y que el 95 % de las personas que necesitan uno en la Comunitat Valenciana lo consigue. "La media autonómica de donaciones se sitúa 10 puntos por encima de la nacional", ha apuntado esta mañana. Por su parte, el gerente de La Fe, ha subrayado "la importancia del trabajo multidisciplinar y la innovación contante para mantener los resultados en niveles de excelencia".

486 trasplantes este año

En los nueve primeros del año, la Comunitat Valenciana lleva un total de 486 trasplantes de órganos con el siguiente reparto por tipologías: 301 de riñón, 80 hepáticos, 34 cardiacos, 66 pulmonares y cinco de páncreas. Según el conseller Gómez, la tendencia lleva a pensar que se superarán las cifras del año pasado, aunque "siempre hay que mantener la cautela". De no conseguirlo, no se muestra preocupado porque "no se trata solo de extender el número, ni las cifras", sino de buscar "la calidad y un alto nivel de supervivencia" porque ese es el verdadero éxito.