Alerta naranja por lluvias y tormentas en Valencia

Emergencias ha establecido para este domingo alerta naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón y Valencia. El episodio de lluvias y tormentas puede ir acompañado de fuertes vientos incluso granizo.

Aviso naranja

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para este domingo el aviso naranja por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón. Además, ha activado el aviso amarillo en el litoral sur y todo el interior de Castellón y litoral norte de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que en el norte de Castellón la precipitación acumulada en una hora puede alcanzar los 40 litros por metro cuadrado (l/m2), con tormentas probablemente acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

Aviso amarillo

Por su parte, en las zonas de aviso amarillo -litoral sur y todo el interior de Castellón y litoral norte de Valencia- se espera que la precipitación acumulada en una hora sea de hasta 20 l/m2. Las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.