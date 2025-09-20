Investigación
El PP pide que Miguel Polo comparezca con urgencia en las Corts
Los populares quieren explicaciones tras la declaración como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la juez de la dana
El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana de las Corts, Nando Pastor, ha anunciado este sábado que va a solicitar la comparecencia urgente del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración como testigo ante la jueza instructora de la causa penal de la dana.
El PP va a pedir a la Mesa de la comisión que se reúna para estudiar si es posible que la comparecencia de Polo, ya aprobada en el plan de trabajo, se produzca en la próxima reunión, convocada para el 30 de septiembre, con el fin de que despeje "cualquier duda" sobre la actuación de la CHJ el 29 de octubre.
"Los que han estado diez meses dando lecciones y colocando al PP en el centro de la diana, nos dicen ahora que no se podía prever lo que iba a suceder. Los que se jactaban de informar puntualmente son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Poyo", ha señalado el diputado popular en un comunicado.
Control del barranco
Pastor ha añadido que "los responsables de controlar el barranco durante todo el día e informar confiesan que se enteraron de lo que pasaba casi a las 7 de la tarde", y ha considerado que "han sido diez meses de estafa narrativa a los valencianos".
El diputado ha señalado que es "urgente" que Polo comparezca "lo antes posible" en la comisión de investigación de Les Corts, porque "tras diez meses de silencio, ha desmontado el relato oficial de la izquierda y, en concreto del PSOE".
"Ofensivo"
Según ha señalado "es inaudito y ofensivo conocer que, diez meses después de la riada, el socialista Miguel Polo, responsable de controlar e informar sobre lo que ocurría en el barranco del Poyo, que es donde se concentró el mayor número de víctimas mortales, estaba en Babia, no se enteró de nada y de lo que se enteraba, le restaba importancia y no lo consideraba relevante".
El parlamentario popular ha señalado que el presidente de la CHJ "ha aportado nuevas luces a la investigación" en su declaración y ha aseverado que "no es de recibo que declare una cosa a la jueza y luego lo niegue a la salida", por lo que quieren saber "la verdad".
"Aquí no hablamos solo de un político que se esconde; hablamos de un Gobierno socialista que durante horas miró hacia otro lado, que ni controló ni avisó de lo que estaba pasando en el centro de la catástrofe", ha insistido Pastor.
"Unos incompetentes"
En su opinión, se ha demostrado que "quienes presumían de hacerlo todo bien y estar al tanto de todo, han resultado ser unos incompetentes y unos negligentes al frente de sus responsabilidades públicas, por las cuales siguen en el sitio y cobrando un sueldo público hoy".
El portavoz popular ha afirmado que "la gestión nefasta de Polo fue una verdadera trampa mortal" y ha demostrado "no saber qué se llevaba entre manos", por lo que "es un peligro público" y debe ser destituido "de urgencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas
- Mazón anuncia otros 35 millones en ayudas dana e incluye partidas para no afectados
- El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas 'enviar un mensaje para subir a los pisos altos
- El presidente de la CHJ Miguel Polo rompe más de diez meses de silencio ante la jueza y el fiscal de la dana
- El misterioso currículum cambiante de Llanos Massó
- El presidente de la CHJ declara que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 horas pero que ya se llegaba tarde
- Tráfico en Valencia: Cortada la N-332 en el Grau de Gandia y retenciones en la V-30, Pista de Silla y A-7
- La CHJ levantará una mota de 500 metros en el barranco de Poyo para proteger a Riba-roja