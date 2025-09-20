Retrasos de cuatro horas en un vuelo a Alicante por el ciberataque a los aeropuertos europeos

El ciberataque a los aeropuertos europeos de Bruselas, Heathrow (Londres) y Berlín ha provocado hasta el momento el retraso de cuatro horas de un vuelo de la capital belga a Alicante. El vuelo estaba programado a las 6.00 horas de este sábado y finalmente ha despegado a las 10.19 horas, según ha comprobado Levante-EMV. A pesar del cibertaque, AENA (gestor nacional de aeropuertos) asegura que los aeródromos valencianos y del resto de España "funcionan con normalidad".

El aeropuerto de Bruselas se vio afectado la pasada noche del viernes por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque que persistía durante la mañana del sábado, según informó la entidad aeroportuaria de la capital belga. A consecuencia de la incidencia, que supuso que las operaciones de facturación y embarque tuvieran que hacerse de manera manual, se cancelaron nueve vuelos y otros quince sufrieron retrasos de una hora o más, según informó el propio aeropuerto a la prensa local. El aeropuerto preveía este sábado la salida de 35.000 pasajeros.

"El proveedor de servicios está trabajando activamente en una solución y está intentando resolver el problema lo antes posible", declaró a medios belgas la portavoz Ihsane Chioua Lekhli. De ese modo, aconsejó a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si está confirmado.

Tuifly

El vuelo de Alicante afectado por la demora está operado por Tuifly. El avión despegó con cuatro horas de retraso. Esta demora ha provocado que la conexión que opera la misma aerolínea entre Alicante y Bruselas se realice más tarde de lo previsto. El avión debió despegar del aeródromo alicantino a las 9.20 horas y ha sido reprogramado para las 13.12 horas.

Heathrow

El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor de Europa, también informó este sábado que su proveedor de facturación y embarque experimenta un "problema técnico" que podría causar demoras a los pasajeros de salida.

Por otro lado, el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, también se vio afectado por un ciberataque el viernes por la noche que generó tiempos de espera más largos en la facturación y el embarque, así como retrasos.