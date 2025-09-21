La Comunitat Valenciana con Palestina: “Es la mayor muestra de solidaridad internacionalista desde las Brigadas Internacionales”

“Es la mayor muestra de solidaridad internacionalista desde las Brigadas Internacionales”. Así valora Jorge Ramos, miembro del movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), cómo la sociedad valenciana se ha volcado con el pueblo palestino y contra el genocidio de Israel. Las muestras de apoyo se han multiplicado, las calles se han llenado y la movilización ha supuesto el despertar político de muchas personas jóvenes. De las manifestaciones al boicot económico, de la partida de la Global Sumud Flotilla con presencia valenciana a las informaciones y fotos compartidas en historias de Instagram, la Comunitat Valenciana “lidera”, creen activistas y expertos, las movilizaciones contra la matanza de palestinos.

Ramos cree que este es “un momento histórico de solidaridad internacionalista”. Además de formar parte del BDS, el activista es historiador y profesor de Historia Contemporánea en la Universitat de València y habla, asegura, con conocimiento de causa cuando lo equipara a las brigadas internacionales de la guerra civil española. “Nunca había habido tantos municipios durante tantos meses manifestándose, ni tantas campañas, ni tantos actos”, ha destacado Ramos. En concreto, 33 actos de protesta solo en la ciudad de València en menos de dos años. Ha llegado a haber hasta 100 protestas en un mismo fin de semana en diferentes ciudades. Además, estas han sido cada vez más masivas -la del pasado sábado fue una de las más multitudinarias-. En ellas, ondean banderas palestinas cuyo éxito es otro botón de muestra de una movilización creciente. “La última vez que pedimos al proveedor, se acabaron 300 banderas en dos días”, afirma.

Valencianos en la flotilla

Crece también la movilización en otro tipo de actos. Por ejemplo, la presentación de la presencia valenciana en la Global Sumud Flotilla -con, entre otros representantes, el diputado de Compromís Juan Bordera- reunió a 330 personas en el Jardín Botánico de València. No es el primer valenciano en “poner el cuerpo” en estas misiones. “Recordemos que David Segarra, un periodista valenciano, estuvo en la de 2010 y sobrevivió, porque fue asaltada violentamente”, ha destacado Jorge Ramos. Un ejemplo más de la implicación valenciana en Gaza.

Manifestación por Palestina en la plaza del ayuntamiento de València. / J. M. López

Pero va más allá de las calles y se extiende, también, a otros ámbitos a medida que las posiciones propalestinas ganan relevancia mediática conforme crecen los testimonios de las atrocidades contra los gazatíes. La cancelación de la Vuelta ciclista por las protestas contra la participación de un equipo israelí ha sido, indica Ramos, todo un hito. “La inmensa mayoría de la sociedad valenciana y de la sociedad española no soportan no solo el genocidio israelí sino tampoco el apartheid al pueblo palestino”, destaca. Pero la implicación de las administraciones públicas valencianas, sobre todo del Consell de Carlos Mazón “deja mucho que desear”. La cosa ha cambiado mucho desde que en 2018 se consiguió declarar las Corts Valencianes como espacio libre de apartheid. Queda mucho por hacer en ese terreno, apunta.

Una universidad comprometida

El rechazo al genocidio y la barbarie ha llegado también a la universidad valenciana. En mayo del año pasado, estudiantes de las universidades públicas valencianas organizaron acampadas para intentar forzar a sus instituciones académicas a romper lazos con Israel. En la de la Universitat de València estuvo Esther Monge, también miembro del BDS y de Acampada UV, de 21 años. “Yo creo que las acampadas fueron un momento de completa apertura a que una nueva generación de activistas y militantes comenzaran a luchar, de una apertura total a lucha internacionalista por Palestina”, ha destacado. La acampada valenciana fue la primera de todo el Estado y se levantó a mediados de mayo.

Y este mes, las universidades -esta vez la Universitat de València- han vuelto a estar en el centro de la solidaridad y la movilización contra el genocidio, con la convocatoria de un encierro en el edificio de La Nau por parte de miembros de la Red Universitaria por Palestina. Una de sus portavoces, Nuria Garro, profesora de Física en la UV, explica que la red surgió hace dos años, cuando un grupo de docentes y personal de la universidad percibió “que la respuesta de las universidades con la invasión de Ucrania, la respuesta de la institución habia sido inmediata y muy contundente”, mientras que “cuando comenzaron los bombardeos de Gaza y en dos meses fueron arrasadas todas las universidades gazatíes solo se hizo un comunicado equidistante lamentando todas las violencias”.

La concentración en defensa de los sanitario en Gaza, este sábado en Valencia / Levante-EMV

“Hay un consenso inapelable”

“La sociedad valenciana ha estado muy movilizada, y en los últimos meses más”, destaca Garro. También en la universidad. “Pedimos la ruptura de lazos con Israel porque no es normal comenzar un curso con normalidad en estas circunstancias, y el rectorado aceptó todos los puntos que presentamos”, ha explicado. Y esos puntos, reconoce, eran prácticamente los mismos que costó tanto aceptar en las acampadas de mayo del año pasado. ¿Qué ha cambiado? Garro lo ve claro. “Ahora hay un consenso inapelable de que es un genocidio, por una parte con el informe de la ONU y, por otra, con una movilizacion en la calle que ha hecho que el Gobierno de España cambie de postura”, ha subrayado.

Después de ese pico de incidencia mediática, apunta Monge por su parte, lo importante es “mantener” el impacto, “que los movimientos nunca paren, que haya una continuidad”. Para ello y para la movilización de las personas jóvenes, añade, son fundamentales las redes sociales. “Vemos cada vez menos la televisión, leemos cada vez menos periódicos, y las redes son uno de los vehículos principales para poder llegar a diferentes capas de la población”, ha considerado. Además, son entornos digitales muy basados en la imagen, y el genocidio deja imágenes que “son una barbaridad” pero tienen “un potencial movilizador enorme”, añade.

Profesores que participan en el encierro por Palestina. / Levante-EMV

“Un enlace increíble entre Valencia y Palestina”

Ahmed Hamdan nació en València pero, de 2011 a 2021, vivió en Gaza, donde había estado siempre toda su familia. Huyó cuando la empresa de software que tenía en este territorio palestino fue bombardeada. “La gente piensa que esto empezó en octubre de 2023, pero yo ya he vivido tres guerras”, destaca. Ahmed volvió a València, montó aquí su negocio y consiguió sacar a su familia a principios de 2024. Al menos, a su familia más cercana. “Mis tíos, mis primos, todos siguen allí”, lamenta. Y, una vez en València, fundó la organización Voces x Palestina.

“Empezamos literalmente en octubre de 2023 y éramos cinco personas”, relata Hamdan. En la primavera de 2024, el número de personas interesadas en colaborar empezó a crecer de tal forma que llegaron a más de 100 miembros. “No podíamos organizarnos de manera fluida y tuvimos que cambiar la estructura”, explica. Ahora, son 300 las personas que están esperando para unirse a la organización, que también tiene un grupo en Madrid. La solidaridad, añade, es de ida y vuelta: Ahmed recuerda, emocionado, que en el Pont de la Solidaritat -bautizado así tras la dana- se mostró una bandera palestina. Poco después, desde los campamentos en Gaza, llegaron a los territorios de la zona cero de la dana vídeos de gazatíes enviando fuerza a Valencia. Esos gestos, concluye, hacen que la lucha merezca la pena.