Los familiares de pacientes con alzhéimer: "Alzamos la voz para que haya más centros especializados, solo hay uno en València"

"Es impensable que solo haya un centro especializado para tratar a los pacientes de alzhéimer en la ciudad de València". Quien habla es Maite Gamir, esposa de un paciente con esta enfermedad, diagnosticado hace dos años cuando tenía solo 59 años, quien reclama la necesidad de aumentar las ayudas para los pacientes y familiares, así como mejorar la agilidad de los trámites de la ley de dependencia en el Día Mundial del Alzhéimer. Su opinión no es aislada, sino que la comparte con Miguel Real y María Ángeles Bodí, familiares de otras dos personas usuarias del centro de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Valencia (AFAV) en el barrio de Benicalap. Que sus parejas acudan al centro -algunos a diario, otros un par de días a la semana- ha supuesto una ayuda en la evolución de la enfermedad y, también un respaldo para su propio proceso de aceptación de una enfermedad sin una cura definitiva, que afecta a cerca de 35.000 personas en la Comunitat Valenciana y que -lenta, pero paulatinamente- está disminuyendo su edad de detección.

En el caso del marido de Maite fue a los 59 años, hace dos años, pero él sigue sin aceptar que padece la enfermedad. Se resiste a asistir al centro y solo acude un par de días. "Me cuesta un mundo -, reconoce-. No quiere venir porque dice que no está enfermo". "Es lo que les ocurre a la mayoría", añade María Ángeles. Su esposo se resistió a ir al médico, le costó casi un año porque se acaba de jubilar ambos. Cuando consiguió plaza en el centro, le costó casi un año, fue todo un descubrimiento porque "viene muy a gusto, es una persona muy sociable". Desde entonces, se ha convertido en un apasionado del dominó y de la música, que practica en el coro; el lunes ofrecen un concierto solidario en la Rambleta con canciones de los años 80. "Mi marido no ha cantado en la vida; ahora me emociono viendo cómo disfruta".

El proceso de aceptación

Mientras conversa con Levante-EMV, Pepe -su marido- e Isabel, la mujer de Miguel, charlan en el patio del centro e, incluso, cantan parte del tema "A quién le importa" de Aslaka que forma parte del repertorio de la actuación del lunes. Se les ve felices, disfrutan yendo al centro cada día; es la parte positiva, bonita, de una enfermedad que les ha cambiado la vida a todos: a ellos y a sus familiares. "Mi mujer era una gran ama de casa, que organizaba todo estupendamente; y, desde hace años, ya no es capaz de hacerlo -, confiesa-. Necesita a alguien pendiente de ella 24 horas".

Maite cuenta cómo ha cambiado su vida desde que su marido fue diagnosticado de alzhéimer a los 59 años. / Francisco Calabuig

Su proceso personal para aceptar el alzhéimer de su mujer ha sido una "montaña rusa": con rabia, enfado, tristeza... María Ángeles ha necesitado ayuda psicológica en todo este proceso, aunque reconoce que aún no ha asimilado al cien por cien, internamente, la enfermedad de su marido. Por el camino, abandonó sus rutinas -dejó de salir con sus amigas y visitar a sus nietas en Inglaterra-, pero, gracias al trabajo emocional, ha podido recuperar su vida, a la que ahora no está dispuesta a renunciar. "He aprendido a buscar soluciones para conciliar el cuidado de mi marido con mis prioridades".

Reclaman agilidad burocrática

El centro de Benicalap tiene un centenar de personas en lista de espera y, según explican desde AFAV, la espera media es de un año para conseguir una de sus plazas; en total, tiene unas 70, pero algunos usuarios no acuden todos los días, por lo que atienden a casi 120 pacientes con alzhéimer. "Los políticos deberían invertir más en este tipo de asuntos y menos en asesores y cargos", critica Miguel. Los tres reconocen que es una ayuda fundamental que debería contar con mayor respaldo institucional -Maite y Mª Ángeles consiguieron plaza por la vía privada- y que les ayuda a frenar el desarrollo de la enfermedad gracias a la excelencia de sus profesionales que "cuidan a los pacientes, pero también a nosotros".

Además de ampliar las plazas, piden agilizar los trámites de las revisiones médicas -el neurólogo los visita cada año, demasiado tiempo en una dolencia "que puede cambiar muy rápidamente", critica Maite- y de la ley de dependencia. El marido de Mª Ángeles recibió el grado dos de dependencia hace un año y "aún no me han pagado nada", reclama; aún así, ha intentado proporcionarle todo lo necesario para que Pepe tenga calidad de vida. "Lo que esté en mi mano, se lo voy a dar", reconoce. Los tempos de la Administración hacen que cuando finaliza el trámite de una valoración, ya necesites revisarla porque "la enfermedad evoluciona muy rápido", explica Maite, quien se dedica íntegramente a cuidar de su marido y de su hija con síndrome de Down. "En un año, el cambio ha sido muy brusco", añade.

Pese a todo, Miguel agradece "tener la suerte de poder estar para cuidarla" y se preocupa -como todos- por si, en algún momento, ya no está a su lado para poder estar pendiente de ella. Lo piensan los tres, pero han aprendido a vivir día a día. Son afortunados porque sus parejas tengan una plaza en el centro de AFAV, pero no todos acceden a ella a tiempo. Por eso, han querido alzar la voz en el Día Mundial del Alzhéimer.