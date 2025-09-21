Del verano de la emergencia climática a un otoño con la sombra de la dana

Temperaturas “extremadamente altas” y la mitad de la lluvia habitual, entre otras cosas, han marcado un verano abrasador, donde las consecuencias de la emergencia climática se han hecho más patentes que nunca. También en el plano sanitario, con una cifra disparada de muertes por causas relacionadas con el calor. Y en el social, cuando más de un millón de valencianos han podido mantener sus hogares con una temperatura adecuada debido a la pobreza energética. Este domingo, la Comunitat Valenciana deja atrás el estío para adentrarse en un otoño que, este año, trae los peores recuerdos de la dana y el miedo a episodios de lluvias torrenciales, con la vista puesta también en los barrancos y las obras pendientes.

Un verano con un calor -casi- sin precedentes

Climáticamente, este ha sido un verano -prácticamente- sin precedentes. Por ejemplo, agosto se ha caracterizado por temperaturas extremadamente altas, la segunda media más elevada de la serie histórica, y por presentar la mitad de la pluviometría habitual en este mes, según datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) . El pasado puente del 15 de agosto, la Comunitat Valenciana vivió los tres días más tórridos de todo el año , en los que se activó el aviso rojo en Valencia y Alicante. Los registros superaron los 40 grados a la sombra a las 14:00 horas en la ciudad de València, pero la capital, aun por encima de 40 grados, no marcó la máxima de la Comunitat.

Lo hicieron Carcaixent y Xàtiva, donde los valores aumentaron a los 43,7 grados, rozando el récord de 44 grados en dos municipios históricamente conocidos por registrar las temperaturas más altas. El cambio climático hace que el verano sea más caluroso y que fenómenos extraordinarios como estos sean cada vez más frecuentes. Ese domingo se situó entre los días más cálidos desde, al menos, 1950. Asimismo, la temperatura del Mediterráneo ha estado más cálida de lo habitual durante casi todo el verano, con un valor máximo de casi 29 grados en plena ola de calor de agosto.

¿Hay preocupación este año entre los expertos a una nueva dana? El climatólogo Samuel Biener de Meteored y la Universidad de Alicante (UA) explica que las temperaturas actuales del Mediterráneo, con algunas boyas en Baleares detectando casi 30 grados, "es una fuente de energía" y podría "elevar la potencia" de las lluvias torrenciales, aunque es imprescindible la "inestabilidad atmosférica en forma de descuelgue de aire frío", es decir, una vaguada o dana. En 2023, con un mar igual de caliente, fue "uno de los más secos en la Comunitat Valenciana".

Este insiste en lo "extraordinario" del episodio del 29-O, pero no tiene dudas de que se registren "lluvias torrenciales" en algún punto de los dos millones de kilómetros cuadrados de la cuenca mediterránea. "Aunque haya precipitaciones menores, pueden provocar daños materiales y humanos con registros inferiores a los de la dana de Valencia porque hemos ocupado zonas inundables", explica.

Más de 400 muertos por calor

Y esas temperaturas sofocantes no son neutras. De hecho, este verano se ha convertido en el de mayor impacto para la salud de la ciudadanía debido a unas altas temperaturas extremas y persistentes. Así se extrae de las estadísticas del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ; las muertes atribuibles al calor son ya 434 desde el 17 de junio, cuando se registra el primer caso de fallecimiento por temperaturas. Desde entonces y hasta el 18 de septiembre, última jornada con un fallecimiento contemplado, la estación estival finaliza con una media de más de cinco fallecimientos al día por los efectos del calor extremo y el cambio climático . En la última década, solo el año 2015 se acercó a las cifras actuales, al registrar un total de 288 muertes atribuibles al calor; y tres de los cuatro peores veranos se concentran en el último lustro: el de 2025, seguido por el de 2022, con 345 decesos; y 2023 con 306.

Se habla de muertes atribuibles al calor porque el pico de mortalidad no suele darse cuando se registra una ola de calor, sino en los días posteriores. Es decir, que hay registros de mortalidad en las jornadas posteriores a las temperaturas más elevadas porque hay muy pocas muertes por golpes de calor -decesos instantáneos-. De hecho, según los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar los fallecimientos como causados por un golpe de calor, la Conselleria de Sanidad solo tiene datos de tres decesos de este tipo: dos varones -de 52 y 53 años- y una mujer de 52 años, que estaba practicando deporte en una zona montañosa de Alicante.

“Es peor para niños y personas mayores”

Pero, apuntan los expertos en salud pública, la mayor parte de los fallecimientos por causas relacionadas con el calor se producen por la persistencia de las altas temperaturas y por una descompensación "del sistema de homeostasis del cuerpo, que regula la temperatura interna del organismo". Es decir, que el origen suele ser un estrés térmico acumulativo. Así lo explica la vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Asunción Iturralde, que explica que, ante episodios prolongados de calor, el sistema de regulación de temperatura hace “un mayor esfuerzo de acomodación”, más difícil para quienes, ya en circunstancias normales, tienen un funcionamiento del sistema de regulación de temperatura más problemático. “Los niños y las personas mayores lo viven peor, además del resto de personas con un sistema deteriorado”, explica Iturralde. Estos colectivos “no sienten ser ni calor, y, por lo tanto, no se hidratan ni se resguardan”, detalla Iturralde. Por eso, dice, es importante ofrecerles agua y llevarles a sitios frescos, además de extremar la vigilancia. En general, cree que, de cara al próximo verano, es importante “que se tomen medidas de prevención a tiempo, no cuando llevamos 10 días en alerta por calor”.

Coincide el profesor José María Martín-Moreno, doctor en Epidemiología por la Universidad de Harvard y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universitat de València. A nivel social y urbano, cree que se deben poner en marcha sistemas de alerta temprana y comunicación clara a la población. En las ciudades, apuesta por más sombra con arbolado y toldos, refugios climáticos, fuentes de agua y la adaptación de espacios públicos, además de la adopción planes específicos para residencias, atención domiciliaria y trabajadores al aire libre. “Mucha gente asume que el calor es molesto, pero no peligroso y no identifica bien síntomas ni momentos críticos”, advierte Martín-Moreno. Eso sí, destaca que “la mayoría de los daños son prevenibles con medidas sencillas si actuamos con anticipación y en red, tanto personas como empresas y administraciones”. Sobre el criterio de la OMS para contabilizar las muertes por calor, cree que “los criterios clínicos directos son estrictos y tienden a infraestimar el impacto real, porque el calor también precipita muertes por causas cardiovasculares, renales o respiratorias que no siempre se codifican como golpe de calor”.