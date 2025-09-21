La Generalitat convoca ayudas para impulsar la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales por 13,1 millones

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha convocado las ayudas para impulsar la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales, con una dotación inicial de 13.166.600 euros.

La medida, cuya convocatoria puede consultarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se encuentra financiada íntegramente por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y se enmarca en el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, según ha informado el gobierno autonómico en un comunicado.

El objetivo es facilitar la instalación de ascensores, plataformas salvaescaleras, rampas, automatismos y otros elementos que garanticen un itinerario accesible desde la vía pública hasta las viviendas. Estas ayudas se orientan a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, personas propietarias únicas, cooperativas de viviendas y, en determinados supuestos, arrendatarios con acuerdo expreso de la propiedad.

Los edificios deberán haber sido construidos antes de 2006 y contar con el Informe de Evaluación del Edificio (IEEV.CV), que servirá como guía de las actuaciones subvencionables. Las actuaciones podrán haber comenzado con posterioridad al 1 de enero de 2024, siempre que no estén finalizadas en el momento de la solicitud.

El gasto subvencionable incluye tanto el coste de las obras como los honorarios profesionales, memorias técnicas, proyectos y tributos no recuperables. La cuantía máxima de la ayuda dependerá del porcentaje de gasto subvencionable, que podrá incrementarse en 20 puntos en edificios donde residan personas con discapacidad con movilidad reducida o mayores de 65 años.

La cantidad de 13,1 millones de euros se podrá aumentar con una cuantía adicional de hasta 25.000.000 euros, mediante una resolución de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad, si hay disponibilidad de crédito.

986 SOLICITUDES EN ANTERIOR CONVOCATORIA

En la convocatoria anterior, publicada el 30 de octubre de 2024, la dotación inicial de 13.056.000 euros fue ampliada hasta 15.416.000 para dar cobertura al máximo número de solicitudes, que ascendieron a 968.

Con esta nueva edición se espera aumentar la cobertura y acelerar el proceso de rehabilitación integral de los edificios, dado que un tercio del parque de viviendas alcanzará los 50 años en esta década y más de la mitad en las dos siguientes.

Recientemente, la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda también ha convocado unas ayudas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas de personas mayores por un importe de 1.007.000 euros.

Esta medida busca garantizar el derecho a la autonomía personal y la accesibilidad universal, facilitando que las personas de 60 años o más puedan permanecer en sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad.