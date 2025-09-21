Les Fonts de l'Algar: Paisaje del agua en la Marina Baixa

Uno de los paisajes del agua más singulares, a la vez que representativos en la Comunitat Valenciana son, sin duda, les Fonts de l’Algar. Situadas en la comarca de la Marina Baixa, entre los términos municipales de Callosa d’en Sarrià y Bolulla, éstas se encuentran a unos 70 kilómetros de Alicante, a 50 km de Dénia y a unos escasos 17 km del municipio más poblado de la comarca, Benidorm.

Declaradas como Zona Húmeda Protegida en el año 2002, estas surgencias de agua constituyen el punto de origen del riu Algar, que significa "cueva" en árabe. Se caracterizan por poseer abundante agua a lo largo de todo el año, agua que ha ido modelando el paisaje circundante, configurado por un conjunto de pozas y saltos que se han convertido en un referente turístico en la provincia de Alicante.

El acceso desde Callosa d'en Sarrià se realiza desde la rotonda en dirección a la carretera de Bolulla (CV-715), donde posteriormente es necesario continuar por esta misma carretera durante aproximadamente 2 km y, a continuación, giramos a la derecha para proseguir por CV-7531 durante aproximadamente 1 km.

Una formación natural determinada por la geología y el agua

Como se ha mencionado anteriormente, el riu Algar tiene su origen en les Fonts de L'Algar, donde los procesos fluviales y kársticos se combinan para modelar el paisaje. Las calizas del Eoceno, afectadas por procesos de disolución gradual por la presencia de ácido carbónico en el agua (karst), han sido determinantes en la aparición de abundantes fuentes y surgencias de agua, dando lugar a un relieve caracterizado por la presencia de profundos valles encajados con paredes casi verticales, cascadas en cola de caballo, rápidos, pozas y depósitos de travertino.

Fonts del Algar. Callosa d'en Sarrià / Estepa

Las aguas que emanan a la superficie provienen del acuífero de Bernia-Ferrer, el cual recibe el nombre de las sierras donde se capta el agua que pasa a formar parte de este complejo sistema hidráulico subterráneo.

Aunque las fuentes mantienen el curso de agua durante todo el año, éstas presentan un funcionamiento irregular, como consecuencia del clima mediterráneo con veranos secos y calurosos con una marcada sequía estival y una estación otoñal muy lluviosa, circunstancia que genera caudales naturales punta de 4.000 l/s y un caudal medio natural situado entre 300 y 400 l/s. Además de sus valores naturales y geomorfológicos, el lugar cuenta con un completo equipamiento turístico que facilita el acceso y la visita, lo que explica su gran atractivo y la afluencia masiva de público.

La cuenca del Algar-Guadalest

La subcuenca del riu Algar tiene una superficie de 72,8 km2 y una longitud cercana a los 15 km. Nace en la serra del Ferrer (Tàrbena-Callosa), y recorre la comarca de la Marina Baixa en sentido norte-sur, y recoge las escorrentías de las laderas occidentales de la serra de Bèrnia. Es precisamente en las faldas de Bèrnia donde se encuentra el conjunto de surgencias formadas por les Fonts de l’Algar. En este mismo punto, y por la margen derecha, el riu Algar recibe al barranc de Bolulla, de escaso caudal, el cual recoge las aguas del valle del mismo nombre.

Aguas abajo, se encuentra el Canal Bajo del Algar. El afluente más importante del Algar es el riu Guadalest cuya confluencia se produce a la altura de El Gepsar (Altea).

Fonts de l'Algar / Estepa

La cuenca del Algar-Guadalest se subdivide en tres sectores: el primero, el más septentrional, abarca desde el nacimiento del Algar hasta la confluencia con el Guadalest; el segundo, en el suroeste, se articula en torno al Guadalest; por último, el sector oriental, una vez confluyen los dos ríos, en el término municipal de Altea, hasta su desembocadura. El sistema Algar-Guadalest recibe las escorrentías de doce de los dieciocho términos municipales que conforman la Marina Baixa: Altea, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla, Callosa d’en Sarrià, Castell de Guadalest, Confrides, La Nucia, Polop de la Marina y Tàrbena.

Les Fonts y los paisajes de regadío del Algar

El curso de agua del riu Algar ha desempeñado un papel de suma importancia en los municipios que atraviesa su lecho fluvial, especialmente para las poblaciones de Callosa d'en Sarrià y Altea. Este curso de agua ha sido de vital importancia como fuente de abastecimiento de agua para uso humano y regadío, para diversas civilizaciones a lo largo de milenios. Cabe destacar que los fenicios ya realizaban fondeos en las costas de Altea con el propósito de aprovisionarse de las aguas del Algar.

A partir del siglo XI, la presencia de los musulmanes permitió la puesta en marcha de centenares de sistemas de irrigación a partir de manantiales, galerías horizontales, azudes y boqueras, que fueron heredados, mantenidos y extendidos por los cristianos. Esta infraestructura, que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, facilitó el funcionamiento de molinos harineros y propició el desarrollo de la agricultura de regadío en las fértiles y productivas tierras aledañas al cauce.

Assut de les Fonts del Algar (Callosa d'en Sarrià) / Estepa

En la actualidad, las aguas del Algar se utilizan para el abastecimiento de las plantaciones de cítricos, aguacates y los renombrados nísperos de Callosa d'en Sarrià, reconocidos con Denominación de Origen desde 1992. Estos nísperos no solo se distinguen por su valor gastronómico, sino también por sus métodos de cultivo, recolección, clasificación y envasado totalmente manuales. Estos procedimientos se implementan para preservar las propiedades nutricionales y organolépticas de los nísperos hasta el consumidor final.

Rutas en les Fonts de l'Algar

Para acceder a Les Fonts de l'Algar, es necesario adquirir las entradas correspondientes. La información relevante, incluyendo los horarios, está disponible en el sitio web oficial. Además del corto recorrido de 1,5 km a lo largo del cauce del riu Algar, y que ofrece una inmejorable perspectiva del paisaje de las fuentes, existen otras rutas más exigentes que visitan otros lugares de interés en la zona.

El PR-CV 48 Camí del Fort tiene su inicio en la partida Algar, ubicada en Callosa d'en Sarrià, y se dirige hacia la ladera oeste de la emblemática serra de Bèrnia, hasta alcanzar el majestuoso fuerte de Bèrnia, una obra arquitectónica de época renacentista. Este recorrido, de 5,4 km de longitud, presenta un desnivel positivo de 660 m. El tiempo estimado para completarlo es de aproximadamente 2 horas y 20 minutos.

Mapa de Fons d'Algar. / L-EMV

Bibliografía básica

-Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

-Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los sistemas de regadíos tradicionales del río Algar-Guadalest (la Marina Baixa, Alicante): patrimonio cultural hidráulico mediterráneo. (2016). U.A. de Jorge Hermosilla Pla.