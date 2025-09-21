Mazón destaca que 22.600 jóvenes se han ahorrado 33,3 millones en la compra de una vivienda por la rebaja del ITP

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que un total de 22.658 jóvenes "se han ahorrado 33,3 millones de euros gracias a la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)" que ha implantado el Consell que dirige para la adquisición de vivienda habitual.

Con los datos disponibles hasta agosto de este año, la tarifa aplicada a los menores de 35 años ha permitido "un ahorro medio de 1.470 euros por contribuyente, gracias la bajada del 25 por ciento en ITP, que desde enero de 2024 es del 6%", ha indicado Mazón.

El reparto por provincias ha sido de 8.071 contribuyentes en Alicante, que han ahorrado en total 11,5 millones de euros; 3.316 en Castellón, con un ahorro global de 4,4 millones, y 11.271 en Valencia, que han ahorrado 17,4 millones de euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El jefe del Consell ha puesto en valor la eficacia de esta medida para "facilitar de forma efectiva el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades, entre ellos, los jóvenes".

Al respecto, ha recordado que esta rebaja fiscal se complementa con el programa de garantías en el acceso a la vivienda para menores de 45 años del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que "aumenta hasta el 95% el importe financiado y reduce de esa manera el ahorro previo necesario para afrontar los gastos e impuestos asociados a la compra de un inmueble".

El 'president' ha subrayado que la política impositiva del Consell "alivia el esfuerzo fiscal de las familias y de quienes más lo necesitan, al tiempo que se incentiva la economía de la Comunitat Valenciana". La rebaja del ITP para tipos reducidos y superreducidos, además de jóvenes, también se aplica a otros colección como familias numerosas o monoparentales.

"Vaivenes del Gobierno"

"Estamos aplicando medidas desde el principio de la legislatura que están dando resultados palpables en materia de vivienda con una política integral y transversal frente a los vaivenes del Gobierno de España que no aporta soluciones reales y eficaces, y la inoperancia del Botànic", ha expuesto Mazón.

El jefe del Consell ha sostenido que la Generalitat contempla la vivienda "como servicio social, con acciones fiscales, normativas, administrativas y financieras que implica a todos los departamentos del Ejecutivo autonómico".

Entre ellas, ha hecho referencia al Plan Vive, que tiene el objetivo de construir 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la legislatura, de las que ya se han licitado, adjudicado, tramitado o están en proceso de ejecución más de 3.000.

Vivienda industrializada

En este marco, ha señalado que la Generalitat ha aprobado el primer pliego en España para la construcción de cerca de 80 inmuebles industrializadas que irán destinadas a personas afectadas por las riadas de Torrent y Albal, en un primer paquete de este tipo de recurso habitacional.

En total, se han presentado hasta el pasado mes de agosto un total de 32.270 declaraciones de transmisiones patrimoniales que engloban a todos los colectivos beneficiados por la rebaja en los tipos reducidos y superreducidos del ITP vigentes desde enero de 2024 y también la nueva tarifa para adquisición de parcelas con vocación agraria, vigente desde el 1 de junio de este año.

Estos declarantes han ingresado un total de 130,6 millones de euros que, con las tarifas anteriores, "habrían supuesto 174,2 millones, por lo que el ahorro total para los ciudadanos ha sido de 43,6 millones de euros, es decir, 1.351 euros de media".

Por provincias, Alicante presenta un ahorro medio de 1.305 euros en 12.188 declaraciones; 1.199 euros de media en Castellón en 4.736 declaraciones, mientras que Valencia registra 15.346 declaraciones con un ahorro medio de 1.435 euros.

Las personas con discapacidad se han ahorrado una media de 776 euros; las familias numerosas y monoparentales, 574 euros de media mientras que el ahorro medio en las mujeres víctimas de violencia de género ha sido de 863.

Por último, las desgravaciones fiscales también contemplan un tipo reducido del 6% para compradores de vivienda habitual de protección oficial de régimen general. En este caso, el ahorro medio ha sido de 1.573 euros, mientras que el ahorro medio en los inmuebles de régimen especial ha sido de 775, y en la adquisición de parcelas con vocación agraria el ahorro medio ha sido de 878 euros.