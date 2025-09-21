Metro y autobús serán gratis este lunes en València por el Día Europeo Sin Coche

El acceso al transporte público municipal será gratuito este lunes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día Europeo Sin Coche, en el marco de la Semana de la Movilidad, que se ha celebrado en la ciudad desde el pasado día 16 con propuestas inclusivas en barrios y centros educativos.

El objetivo de esta convocatoria europea es promover el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado. La cita se celebra este año bajo el lema “La movilidad para todas las personas”. Entre las novedades de la edición 2025, ha destacado la presencia de la EMT en centros de educación especial para dar a conocer las mejoras que se han implementado dirigidas a facilitar la movilidad de todas las personas.

El sábado, día 20, los Jardines de Viveros acogieron la Gran fiesta de la movilidad. Y este lunes se celebra el Día sin coche, con transporte público gratuito. Además, se ha desarrollado el concurso ‘Muévete sin coche’, que ha contado con la participación de la población joven con presencia en redes sociales.

La SEM ha incluido la celebración de talleres, rutas guiadas y propuestas que “promueven el uso del autobús, la bicicleta y los desplazamientos a pie como alternativas al vehículo privado”, tal como ha recordado el concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell.

Asimismo, se ha celebrado el encuentro “Ciudades en movimiento”, con la participación de expertos en materia de movilidad, representantes de administraciones públicas, empresas y ciudadanía comprometida.

El programa de la SEM ha sido elaborado por el Servicio de Movilidad con la colaboración de EMT València, Policía Local, València Innovation Capital y Valenbici.

Metrovalencia se suma a la campaña

Asimismo, Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús abrirán sus puertas también de manera gratuita durante toda la jornada del lunes con motivo de la celebración del Día sin Coche dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

La Generalitat, coincidiendo con esta iniciativa, ha puesto en marcha la campaña ‘El transporte que une’ que invita a todos los ciudadanos a utilizar el transporte público. Dicha campaña se suma a la campaña homóloga que lanza la Unión Europea, con el lema “Movilidad para todas las personas”, e incide en el lado más humano del transporte público después de que durante los últimos meses los servicios de transporte hayan estado interrumpidos en determinadas zonas por las riadas.

El lunes, para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas, los pasos de las líneas de validación estarán abiertas. En Metrovalencia, las validadoras quedarán fuera de servicio, mientras que las máquinas de venta automática estarán activadas, por lo que se podrán adquirir todos los títulos, e indicarán la gratuidad del servicio.

En TRAM d’Alacant, todas las validadoras, tanto las embarcadas como las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y los usuarios podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando el sencillo, ida y vuelta y metropolitano.

Gratuidad y descuentos

Cabe destacar que la Generalitat, con la finalidad de favorecer el uso del transporte público, mantiene la gratuidad para los menores de 14 años en los transportes autonómicos, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios se ofrece una reducción general del 40 % en los precios de abonos y títulos multiviaje, mientras que la población menor de 31 años puede seguir accediendo a bonificaciones de hasta el 50 % en los títulos mensuales, gracias a la tarjeta Móbilis 30.